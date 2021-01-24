«مبادلة» ترعى فريق الإمارات للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن رعايتها لفريق الإمارات الذي يمثل الدولة في رياضة الدراجات الهوائية.

وقال بيان صحافي: «يأتي قرار مبادلة برعاية فريق الإمارات تجسيداً لالتزاماتها الاجتماعية ودعمها المستمر للرياضيين المحليين من أجل تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي». وكان الفريق قد انتظم أخيراً في معسكر تدريبي داخل الدولة، استعداداً لبطولات موسم 2021، وهو أول فريق رياضي محترف في أبوظبي يتلقى جرعات اللقاح ضد فيروس كوفيد-19.

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