حتا يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الوحدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد فريق حتا إلى التدريبات اليومية بعد راحة نالها اللاعبون لمدة 48 ساعة، وذلك استعداداً لعودة مباريات دوري الخليج العربي ومواجهة فريق الوحدة في الجولة 14 من البطولة.

ويقبع فريق حتا في المركز الأخير من جدول ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد نقطتين فقط، ولم يحقق أي فوز حتى الآن في البطولة. وعلمت «الإمارات اليوم» أن الفريق سيستمر في التدريبات اليومية حتى موعد المباراة المقبلة، وفضّل الجهاز الفني الاعتماد على التدريبات الداخلية عن خوض مباراة، كما يوجد في الفريق عدد من اللاعبين للاختبار، في محاولة لتدعيم الصفوف استعداداً للدور الثاني من البطولة.

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