مدرب النصر كرونسلاف: لا خلاف بيني وبين اللاعبين.. الأجواء رائعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رفض مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، وجود أي خلافات داخل الفريق أو وجود أي أجواء غير طيبة، مشيراً إلى أنه تجمعه علاقة قوية مع اللاعبين وأنه محظوظ بهذه العلاقة الجيدة التي تجمعهم سوياً، وعن رأيه في اللاعب الأوزبكي خامداموف، بعد أول ظهور له مع العميد أكد المدرب أن اللاعب موهوب ولديه إمكانات رائعة لكنه في حاجة إلى مزيد من المباريات للتأقلم.

ويحل فريق النصر ضيفاً على فريق الفجيرة يوم بعد غد الأثنين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين في المباراة التي جمعتهم في استاد آل مكتوم، ويتحتم على فريق النصر حامل اللقب الفوز من اجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وقال المدرب خلال مؤتمر صحافي اليوم: "نواجه فريق الفجيرة مرة أخرى في مباراة صعبة، النصر حامل اللقب وسيسعى إلى الفوز بالتأكيد ولكن لكل مباراة ظروف خاصة، ولدينا عدد من الإصابات وغيابات مؤكده سنحددها قبل المباراة لحين اكتمال الصورة بشكل نهائي

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