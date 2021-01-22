المصدر: الامارات اليوم

عودة

عاد بشكل مفاجىء لاعب أجنبي كبير للتدريبات الجماعية، بعد أن غاب عنها بسبب الإصابة، وذلك خشية قيام النادي بالاستغناء عنه.

إعارة

اقترب لاعب العين، عمر ياسين من الانتقال إلى فريق حتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في خطوة لمنح اللاعب فرصة المشاركة في المباريات بعد جلوسه لفترة طويلة في دكة البدلاء.

سعود

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي سعود عبدالرزاق، قريب من الانتقال إلى الفجيرة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مدرب

طالب مدرب إحدى فرق دوري الخليج العربي بعدم علاج المصابين المتواجدين تحت الاختبار في الفريق مع لاعبي الفريق الأول في نفس التوقيت، حتى يسمح للأساسين بالعلاج خلال وقت التدريب.

عرض

رفضت إدارة أحد الأندية الجماهيرية عرضاً من وكيل أعمال لاعب نشأ في صفوف النادي، بأن يعود إلى الفريق كونه لا يشارك أساسيا في فريقه الحالي، كما أن مستواه تراجع كثيرا.

مقترح

رفض لاعب مقترحاً من إدارة ناديه بالانتقال على سبيل الإعارة إلى نادٍ آخر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، مؤكداً أنه يرغب في البقاء مع فريق ينافس على البطولات.

غيرة

يشعر المسؤول السابق باتحاد لعبة جماعية، كان منافسا للمسوؤل البارز الحالي بالاتحاد، بالغيرة بسبب النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها هذا المسؤول في الفترة الأخيرة.

مقابلة

اشترط لاعب أجنبي تم الاستغناء عن خدماته أخيرا، إرسال الأسئلة إليه قبل إجراء مقابلة صحافية، لكنه بعد الحصول عليها رفض الرد على الهاتف.

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