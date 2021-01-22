العنبري: نخوض السوبر مع شباب الأهلي ونحن في أفضل حالاتنا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، اليوم، في كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الفريقين يخوضان المباراة وهما في أفضل حالاتهما، معتبراً أن تصدر فريقه ترتيب فرق دوري الخليج العربي في الدور الأول، وحصده لقب بطل الشتاء، يعد مهماً ودافعاً للاعبين، لكن في الوقت نفسه فإن هذه البطولة تختلف عن بطولة الدوري، كونها مباراة واحدة، واصفاً المباراة بالصعبة، كونها مباراة كؤوس، مشدداً على أنهم يعرفون قيمة شباب الأهلي وتاريخه في البطولات.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «تحضيرات الفريق جيدة، وجميع اللاعبين في قمة التركيز، وأتمنى ظهور الفريقين بشكل طيب».

وتوقع العنبري أن تشهد المباراة تحفظاً في اللعب من جانب الفريقين، كون كليهما لا يريد الخسارة، مشيراً إلى أن الشارقة وشباب الأهلي يضمان في صفوفهما لاعبين مميزين.

وأشار العنبري إلى أنهم سيفتقدون الجمهور في هذه المباراة، مؤكداً أن المباراة تقام في أجواء جميلة.

ووصف العنبري توقيت إقامة المباراة في منتصف الموسم الكروي بأنه أمر جيد، معتبراً أن مباراة السوبر تعد الأقرب من حيث الأهمية والتركيز بالنسبة للفريقين من بطولة الدوري.

سالم سلطان: هدف الشارقة.. الفوز باللقب

أكد مدافع الشارقة، سالم سلطان، أنه ورغم صعوبة المباراة، إلا أن فريقه جاهز لمواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو الفوز بهذه البطولة، وكذلك المنافسة على كل البطولات، محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يضم في صفوفه لاعبين جيدين.

وقال سالم سلطان خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «أتمنى أن نقدم أداءً جيداً، ونخرج بنتيجة إيجابية».

ووصف سالم سلطان المنافسة بينه وبين بقية زملائه اللاعبين في خط الدفاع الشرقاوي بأنها تصب في مصلحة الفريق، أن هدفهم واحد وهو مصلحة الشارقة.

مدرب الشارقة:

- «توقيت إقامة المباراة في منتصف الموسم الكروي أمر جيد».

- «تحضيرات الفريق جيدة، وجميع اللاعبين في قمة التركيز».

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