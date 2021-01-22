مهدي علي: نتيجة كأس السوبر لن تغير من قيمة كل مدرب

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي مهدي علي، أن الفوز بكأس سوبر الخليج العربي، سيكون له تأثير إيجابي كبير بالنسبة إلى «فرسان دبي»، بينما أشار إلى أن نتيجة المواجهة أمام الشارقة، لن تغير من قيمته كمدرب، والأمر نفسه بالنسبة إلى مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري.

وقال «المهندس» في مؤتمر صحافي إن شباب الأهلي وصل إلى درجة جيدة من الجاهزية قبل خوض المباراة، موضحاً: «نخوض مباراة نهائي، وحظوظنا قائمة ومتساوية مع الشارقة، وأمامنا 90 دقيقة نستطيع من خلالها الفوز بلقب بطولة، وهذا الأمر مهم جداً لنادي شباب الأهلي، ومن جانبنا يجب أن نكون على قدر المسؤولية والحدث».

وأضاف: «استعداداتنا جيدة، جهزنا الفريق خلال الأسبوع الماضي، وأتمنى أن نرى العمل الذي قمنا به، وأن يظهر ذلك على أرض الواقع في الملعب».

وتحدث عن حظوظ شباب الأهلي والشارقة في الفوز بلقب كأس السوبر، وقال: «كفة الفريقين متساوية، ونتمنى أن يقدم كل منهما مستوى جيداً، وسنقول للفريق الفائز مبروك، وتبقى مباراة لن تغير من قيمة مدربي الفريقين، وبالنسبة إلى شباب الأهلي نسعى للفوز باللقب، وفي حال الخسارة لا تعد نهاية العالم، وأمامنا بطولتا كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، كما نسعى إلى تحسين وضع الفريق في الدوري».

مرزوق: نفتقد حضور الجمهور في كأس السوبر

قال لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق، إن الأجواء التي تصاحب إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي مشجعة جداً، مشيراً إلى أن اللاعبين سيفتقدون حضور الجمهور إلى ملعب المباراة.

وأوضح في مؤتمر صحافي: «نتمنى أن نقدم مباراة قوية، ويجب أن نحقق الفوز، وأن نرضي جمهور شباب الأهلي، وأن نرضي أنفسنا أولاً قبل أي شيء». وأشار إلى أن شباب الأهلي يسعى للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، وقال: «لم نفقد أي أمل في جميع البطولات، حتى لو لدينا أمل بسيط في الدوري، تركيزنا كبير، الآن هدفنا الفوز بلقب كأس السوبر، وبعد ذلك سنفكر في البطولات الأخرى». وتابع: «لا يوجد عذر للاعبين، خصوصاً أن المباراة لا تقام في بداية الموسم، مثلما تعود الجميع بالنسبة لكأس السوبر الذي يقام في توقيت مناسب جداً من ناحية الجاهزية البدنية للاعبين، لذلك الفرصة جيدة ليقدموا كل ما لديهم، والأهم أن نحقق الفوز والحصول على الكأس».

«المهندس»:

- «أمامنا 90 دقيقة نستطيع من خلالها الفوز بلقب بطولة».

- «يجب أن نكون على قدر المسؤولية والحدث».

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