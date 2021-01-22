الوحدة يرغـــــب في التعاقد مع مهاجم الفيصلي السعودي أوغستو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دخل نادي الوحدة في مفاوضات مع نادي الفيصلي السعودي للحصول على خدماته لاعبه البرازيلي، جيليرمي أوغستو، لتدعيم خط هجوم «العنابي» في فترة الانتقالات الشتوية. وسبق لأوغستو (26 عاماً)، أن لعب لأندية جريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو، قبل أن يتعاقد معه الفيصلي في يناير من العام الماضي بعقد يمتد لموسمين. وأكدت تقارير صحافية في السعودية، ومنها موقع بطولات، اقتراب أحد نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الانتقال للدوري الإماراتي

وأضافت أن مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، يرغب في التعاقد مع جيليرمي أوغستو، لاعب نادي الفيصلي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الوحدة قد سبق له التعاقد مع مهاجم الهلال السعودي، السوري عمر خريبين، في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى 2023.

ومن المنتظر في حال إتمام الصفقة أن يحلّ أوغستو في قائمة «العنابي» بديلاً للاعب السلوفيني ماتافز.

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