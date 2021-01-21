شباب الأهلي والشارقة.. «قمة الشتاء»

المصدر: منصور السندي وأحمد طارق - دبي

يخوض فريق الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي الموسم قبل الماضي، وشباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة في نسختها الماضية، مواجهة من العيار الثقيل عند الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في كأس سوبر الخليج العربي، طمعاً في لقب البطولة التي تقام تحت شعار «شتانا سوبر».

ويبحث كل من الفريقين عن شرف نيل لقب هذه البطولة، إذ يسعى شباب الأهلي للفوز باللقب الخامس في تاريخه، في حين يأمل الشارقة في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية في عهد مدربه الحالي عبدالعزيز العنبري.

وكان الشارقة قد فاز بلقب السوبر الماضي على حساب شباب الأهلي بركلات الترجييح 4-3 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

ووفقاً للائحة البطولة، فإنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فإنه سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وستقام المباراة للمرة الأولى دون حضور جماهيري في المدرجات بسبب الظروف الصحية الراهنة.

وتعدّ مباراة اليوم المواجهة الثالثة في تاريخ المواجهات بين المدربين الوطنيين عبدالعزيز العنبري، ومهدي علي، بقيادة فريقيهما الشارقة وشباب الأهلي، إذ كان قد تواجها مرة واحدة في الدوري وفاز حينها الشارقة بقيادة العنبري، في حين تواجها مرة واحدة في كأس رئيس الدولة وفاز حينها شباب الأهلي بقيادة مهدي بهدف نظيف.

ويهدد الشارقة منافسه شباب الأهلي بتكرار سيناريو تفوقه عليه في النسخة الماضية، ويتسلح الفريق بتألق كل من إيغور كورنادو والمهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، الذي يتصدر هداف الدوري برصيد 11 هدفاً.

ويخوض الشارقة هذه المواجهة بمعنويات عالية بعدما أنهى الدور الأول للدوري متصدراً ترتيب الفرق ومتوّجاً بلقب بطل الشتاء برصيد 32 نقطة

بـ10 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة فقط.

وتعدّ كفة الشارقة الأرجح للفوز بالبطولة قياساً بالاستقرار والنتائج الإيجابية التي ظل يحققها الفريق، فيما آخر لقاء جمع الفريقين في الدور الأول للدوري كان قد انتهى بالتعادل 1-1.

في المقابل، فإن الرغبة تبدو أكبر عند شباب الأهلي للفوز بلقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، حتى لا يخرج النادي من الموسم الحالي خالي الوفاض من الألقاب، كونه يحتل حالياً المركز السادس في ترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على النصر في الدوري وبرغبة كبيرة في الفوز والتفوق على الشارقة والثأر لهزيمته السابقة منه، التي تسببت في فقدانه لقب السوبر الماضي.

وتمثل هذه المباراة أيضاً تحدياً كبيراً للمدرب مهدي علي، الذي يبحث بدوره عن اللقب الأول له محلياً على صعيد الأندية، بعدما حقق ألقاباً وإنجازات تاريخية على صعيد المنتخب الأول والأولمبي والناشئين.

ويعول شباب الأهلي على قوته ممثلة في تألق البرازيلي كارلوس إدواردو واستعادته لمستواه، بجانب المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس، إضافة إلى عودة الأرجنتيني كارتابيا.

وشهد أداء شباب الأهلي تحسناً ملحوظاً في عهد مهدي علي، الذي بدأت بصمته تظهر على الفريق بعدما تولى تدريبه، أخيراً، خلفاً للمدرب السابق الإسباني جيرارد زاراغوسا.

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