بني ياس أعنف فريق في الدوري.. والبطاقات الصفراء تخصص «وصلاوي»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

احتلّ بني ياس صدارة فرق دوري الخليج العربي لكرة القدم، في ارتكاب الأخطاء، خلال مرحلة الذهاب من المسابقة التي أسدل الستار عليها السبت الماضي، إذ ارتكب لاعبو «السماوي» 212 خطأ خلال المباريات الـ13 التي خاضها في البطولة، وبفارق 14 خطأ عن اتحاد كلباء، الذي حلّ في المركز الثاني بـ198 خطأ، ثم النصر ثالثاً بـ195 خطأ، وفقاً لإحصاءات صادرة عن رابطة دوري المحترفين.

في المقابل، جاء الجزيرة أقل فرق الدوري ارتكاباً للأخطاء، خلال مباريات الدور الأول بـ141 خطأ، وحلّ خلفه خورفكان بـ142، ثم العين بـ162.

وبلغ إجمالي البطاقات الصفراء التي أشهرها الحكام 350 بطاقة، خلال المباريات التي أقيمت في مرحلة الذهاب البالغ عددها 91 مباراة.

وكان لفريق الوصل النصيب الأكبر منها، إذ جاء في الصدارة بحصول لاعبيه على 34 بطاقة، وتبعه خورفكان بفارق بطاقة واحدة، وتلاهما عجمان الذي حصل على 27 بطاقة صفراء.

وكان لاعبو شباب الأهلي الأكثر التزاماً، إذ استقبلوا أقل عدداً من الإنذارات بين لاعبي الأندية الأخرى بواقع 19 بطاقة، وجاء خلفهم بني ياس بـ20 بطاقة، والوحدة بـ21 بطاقة.

وشهدت مباريات الدور الأول إظهار 22 بطاقة حمراء، تحصلت عليها تسعة أندية، بينما لم ترتفع تلك البطاقات في وجوه لاعبي فرق شباب الأهلي والشارقة والوحدة والفجيرة وبني ياس.

ووقع عجمان في المحظور بتلقي لاعبيه خمس بطاقات حمراء، كأكثر الفرق لتلك البطاقات، وحلّ بعده خورفكان، الذي حصل لاعبوه على خمس بطاقات حمراء، ثم الوصل والجزيرة والظفرة ولكل منهما ثلاث بطاقات حمراء.

وتحصلت فرق الدوري كافة على ضربات جزاء في الدور الأول، إذ يعدّ الشارقة الأكثر حصولاً عليها بواقع ثماني ضربات جزاء، ثم الوحدة والعين والفجيرة والظفرة وحصل كل منها على أربع ضربات جزاء.

ويعدّ الوحدة الفريق الوحيد الذي لم يرتكب لاعبوه أي أخطاء داخل الصندوق، فيما ذهب لاعبو عجمان لصدارة الأخطاء من علامة الجزاء في سبع مرات.

• الجزيرة أقل فرق الدوري ارتكاباً للأخطاء، خلال مباريات الدور الأول بـ141 خطأ.

• شباب الأهلي والشارقة والوحدة والفجيرة وبني ياس لم تحصل على بطاقات حمراء.

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