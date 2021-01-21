الجمهور يتوقع تفوق العنبري على مهدي في موقعة السوبر غداً

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

حسم مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري استفتاء أفضل مدرب مواطن في الدولة بالوقت الحالي، بعدما تفوق على مدرب شباب الأهلي مهدي علي خلال استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» على «تويتر»، إذ حصل العنبري على نسبة 66.5% من الأصوات التي شاركت في الاستفتاء، والتي بلغ عددها 400 صوتاً، مقابل حصول مهدي علي على 33.5% من نسبة الأصوات.

ويأتي الاستفتاء قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بطل دوري الخليج العربي 2019 الشارقة مع بطل كأس رئيس الدولة 2019 شباب الأهلي، في كأس سوبر الخليج العربي، غداً الساعة الثامنة على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في أولى بطولات الموسم الحالي.

وتعد مواجهة كأس السوبر، هي المباراة الثالثة التي يلتقي فيها كل من مهدي علي أمام عبدالعزيز العنبري، إذ شهدت المواجهة الأولى بين المدربين في موسم 2017-2018 تفوق العنبري، بعدما فاز الشارقة على شباب الأهلي بطريقة درامية في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي بهدف دون مقابل على استاد راشد، عندما أحرز البرازيلي فاندر فييرا هدف الفوز لـ«الملك» في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما رد «المهندس» على العنبري وقاد شباب الأهلي للفوز في الموسم نفسه في ربع نهائي كأس رئيس الدولة بهدف دون رد أحرزه الكرواتي إيريك أنتي في الدقيقة 81 على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

وستتكرر مواجهة الفريقين في كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز الشارقة باللقب لنسخة 2019، بتغلبه على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3 عقب تعادل الفريقين من دون أهداف، رغم خوض «الملك» المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد الحسين صالح في الدقيقة 32، بينما قررت رابطة المحترفين تكرار مواجهة الفريقين، عقب إلغاء نتائج الموسم الماضي بداعي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، وتصبح الفرصة كبيرة لكل من الفريقين في تحقيق لقب مهم يمنح الفائز دفعة معنوية في النصف الثاني من الموسم.

في المقابل، شهدت مواجهة الفريقين بالموسم الحالي في الدور الأول من الدوري، تعادل شباب الأهلي مع الشارقة على ملعب الأخير بهدف لكل فريق، بعدما تقدم «الملك» بهدف الإيطالي إيغور كورنادو من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأحرز يوسف جابر هدف التعادل في الدقيقة 69، باللقاء الذي قاد خلاله «فرسان دبي»، المدرب الإسباني جيرارد زارغوسا.

الفلاسي: العنبري يتفوق على الورق فقط أمام مهدي علي

أكد المحلل الرياضي وإداري فريق الوصل السابق ماجد الفلاسي أن نتيجة مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع الشارقة مع شباب الأهلي غداً، لن تحدد بشكل قاطع هوية أفضل مدرب مواطن في الدولة، مشيراً إلى أنه لاشك أن كل من عبدالعزيز العنبري ومهدي علي هما الأفضل حالياً في الدولة على مستوى المدربين المواطنين.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن العنبري يتفوق على الورق فقط أمام مهدي علي، موضحاً: «العنبري يقود الشارقة للموسم الثالث على التوالي ويحقق مع الفريق نتائج رائعة ويقدم عروضاً قوية، أما مهدي علي غاب الفترة الماضية عن التدريب، بينما ليس مقياساً أن يتم تقييم (المهندس) في حال خسارة شباب الأهلي، خصوصاً أن المدرب تولى المهمة منذ فترة قصيرة، والفريق يعاني مشكلات عدة على المستوى الفني وإصابات اللاعبين».

وأضاف: «لا يمكن إلقاء اللوم على مهدي علي، وأرى أنه بصمته بدأت تظهر على أداء الفريق، وأعتقد أن شباب الأهلي عاد من الباب الكبير عندما حقق الفوز على النصر في الجولة الـ13 من الدوري، خصوصاً أن (العميد) ينافس على اللقب، ورغم ذلك قدم (فرسان دبي) مستوى جيداً جداً وحقق الفوز بالمباراة، ليحصل على دفعة معنوية مهمة قبل خوض كأس السوبر، والنصف الثاني من الموسم».

وأشار ماجد الفلاسي إلى أن حظوظ الفريقين متساوية في الفوز بلقب كأس السوبر، وقال: «الشارقة يتميز بالثبات في المستوى والنتائج، ويقابله في الوقت نفسه التطور الكبير في أداء شباب الأهلي، خصوصاً مع عودة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، واستعادة البرازيلي كارلوس إدواردو لمستواه في المباريات الماضية، لذلك أرى أن الحظوظ متساوية بين الفريقين».

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