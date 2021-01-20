دوري الخليج العربي.. مفاجآت وغرائب ولقطات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي







شهد الدور الأول (مرحلة الذهاب) التي اختتمت أخيراً من دوري الخليج العربي بكرة القدم (دوري المحترفين الاماراتي) العديد من المفاجآت والغرائب التي ظهرت لأول مرة بعد توقف دام 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كان من المتوقع أن تظهر البطولة بشكل ضعيف، لكن حدث العكس وقدمت الفرق منافسة قوية.



وكان الشارقة قد أنهى الجزء الأول من الدوري (مكون من 13 جولة) متصدراً للترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الجزيرة.

و شهد دوري الخليج العربي في الدور الأول العديد من اللقطات والمفاجآت.. في هذا التقرير:



اهداف الشارقة أجنبية

ظهر بشكل واضح أن فريق الشارقة يعتمد بشكل كبير جداً على لاعبيه الأجانب في إحراز الأهداف حيث احرز اللاعبون الأجانب في الفريق 24 هدفاً من 26 أحرزها الفريق وتكفل بالهدفين الأخرين قائد الفريق المدافع شاهين عبد الرحمن وأحرز هدفين، ويتصدر هداف فريق الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز، قائمة الهدافين برصيد 11 هدف وينافسه لاعبي شباب الأهلي وبني ياس، البرازيليان ايغور جيسوس، وجواو بيدرو، ولكل منهما 10 اهداف ويأتي البرازيلي أيغور كورنادو، في المركز الرابع برصيد 9 أهداف.



اتحاد كلباء

يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل تاريخياً للفريق منذ أن ظهر في بطولة الدوري بفضل الانتدابات القوية التي قام بها وحافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم لثمان مباريات متتالية، وهو رقم كبير واستطاع الفريق إحراج الفرق الكبرى حيث تعادل مع شباب الأهلي، العين، الوحدة، النصر، وهو ما جعل الفريق في المركز الثامن حالياً برصيد 19 نقطة في جدول الترتيب.



الوصل يتصدر البطاقات

حافظ الوصل على سجله خالياً من الهزائم في المباريات الثلاثة الأخيرة ليستقر في منتصف الجدول ولكن الفريق يتصدر خانتي البطاقات الملونة حيث أن الفريق هو الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء بعدد 34 بطافة صفراء ويملك أكثر لاعب حصولاً عليها وهو حسن إبراهيم 6 بطاقات، وعلى مستوى اللاعبين فإن المدافع سالم العزيزي هو أكثر لاعب طرد في الدوري في مناسبتين، ولكن يتصدر البطاقات الحمراء فريق عجمان وشهد الفريق 5 حالات طرد.

شباب الأهلي

كان شباب الأهلي هو متصدر بطولة الدوري في الموسم الماضي الذي تم إلغائه بعد 19 جولة، ووضع الجمهور والنقاد الفريق في مقدمة الفرق المرشحة للقب، لكنه تعرض لسلسلة من النتائج السلبية جعلته يستقر في المركز السادس برصيد 19 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق الشارقة.



5 إقالات

شهد الدور الأول من دوري الخليج العربي 5 إقالات كان من نصيب فريق الوصل منها مدربين عقب إقالة الروماني لورينت ريجيكامب، وتعيين سالم ربيع، ثم الاستعانة البرازيلي أودير هيلمان مدرباً، كما أقال فريق حتا المدرب اليوناني كونتيس، وعين شباب الأهلي مهدي علي مدرباً خلفاً للإسباني جيرارد زاراغوسا، وكانت أخر الإقالات مدرب الظفرة الصربي، أليكسندر فيسيلينوفيتش حيث تمت إقالته وتم تعيين السوري محمد قويض.



الجزيرة الأكثر استحواذا

سيطر الجزيرة على الرقم الأكثر في عدد التمريرات الصحيحة ووصل عدد 7513 تمريرة بفضل ما يملك في الفريق حيث يضم عبدالله رمضان، والجنوب إفريقي سيرور، والمدافع خليفة الحمادي، ويتواجدون في قائمة أكثر 4 لاعبين تمريرات في البطولة حتى الأن، كما أن دقة تمريرات فريق الجزيرة هي الأكثر بنسبة 87.42٪.



بني ياس

ختم فريق بني ياس الدور الأول في المركز الثالث بجدول الترتيب، عن جدارة واستحقاق وبالأرقام، فالفريق هو صاحب أقوى خط دفاع واستقبل 10 أهداف فقط، وثاني أقوى خط هجوم، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات من 13 جولة، وصاحب أعلى فارق أهداف بـ 16 هدفا، ولديه مهاجم ينافس على صدارة الهدافين وهو البرازيلي جواو بيدرو، كما أنه يملك أفضل لاعبين في صناعة الأهداف وهما سهيل النوبي، والأرجنتيني سواريز، قام كلاً منهما بصناعة 5 أهداف.



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