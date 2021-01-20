النصر ينتظم في التدريبات استعداداً للفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد فريق النصر إلى التدريبات اليومية المنتظمة استعداداً لمواجهة الفجيرة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الفجيرة، ومطالب فيها النصر بالفوز بأي نتيجة من أجل الصعود إلى الدور المقبل، بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد آل مكتوم.

وكان النصر قد تعادل مع الفجيرة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت في مطلع الشهر الجاري، وفشل حامل اللقب في تسهيل مهمته قبل اللقاء الصعب الذي سيقام في الفجيرة، وعلمت «الإمارات اليوم» أن الفريق حصل على راحة لمدة يومين فقط عقب الخسارة من شباب الأهلي في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، قبل أن ينتظم الفريق في التدريبات استعداداً للمباراة المقبلة.

وقامت شركة كرة القدم بنادي النصر باستبدال اللاعب الهولندي كواس، باللاعب الأوزبكي خامداموف، الذي لعب أمام شباب الأهلي ولم يظهر بالمستوى المطلوب.

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