كأس السوبر تطوف معالم الإمارات بمشاركة 7 مشاهير

المصدر: الإمارات اليوم

تواصل رابطة المحترفين الإماراتية حملتها الترويجية لنهائي كأس سوبر الخليج العربي، والذي سيقام بين الشارقة وشباب الأهلي بإستاد آل مكتوم الجمعة المقبل، تحت شعار "شتانا سوبر" وهي أولى ألقاب الموسم الجديد. وتتجه الرابطة إلى ابتكار جديد في الترويج من خلال جولة الكأس في المعالم السياحية للدولة في 7 إمارات، وستكون جولة الكأس من خلال 7 ضيوف يشاركون في الجولة في مقدمتهم الفنانة يارا والإعلامي مصطفى الأغا واللاعب محمد قاسم والمدرب عبدالمجيد النمر والمعلق علي سعيد الكعبي والإعلامي عدنان حمد الحمادي والمحلل الفني خالد بيومي.

وتبدأ رحلة الكأس من منزل الضيف أو مكان سياحي، ثم تتوجه في جولة في باقي المعالم السياحية في الدولة، بما يلقي الضوء عليها لتكون ضمن حملة "شتانا سوبر"، ويتحدث الضيف عن الأماكن السياحية بالدولة وبالتحديد المكان الذي سيتواجد فيه والحديث أيضا عن السوبر، وحظوظ الشارقة وشباب الأهلي في الفوز بالكأس على أن يتم توجيه الدعوة للضيف لحضور كأس السوبر. وتترقب جماهير الملك والفرسان موعد المواجهة المرتقبة بحثا عن اللقب الأول في موسم 2021.

من جانبه أكد الإعلامي عدنان حمد الحمادي أن جولة مبادرة "شِتانا سوبر" للترويج لكأس سوبر الخليج العربي، في خورفكان كانت رائعة خاصة جميع المعالم السياحية فيها منها الشلال والمدرج الروماني وسوق شرق القديم وسد الرفيصة وغيرها من الأماكن التي تؤكد أن الشتاء في الإمارات هو الأجمل في العالم.

وأضاف أن مواجهة الشارقة وشباب الأهلي لقاء كبير يليق باسم كأس السوبر، وكلاهما ناديان بتاريخ وإنجاز وعدد مرات التأهل والفوز، وبالتالي مواجهة ثقيلة الحجم في ظل وجود مدربين مواطنين على رأس الجهاز الفني وهما عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة ومهدي علي مدرب شباب الأهلي. وقال إنه رغم ظروف الفريقين مختلفة في الوقت الحالي وعلى سبيل شباب الأهلي ابتعد كثيرا بسبب إصابات اللاعبين المواطنين والأجانب ثم تغيير المدرب.

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