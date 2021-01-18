بني ياس يجني 4 غنائم من ملعب الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ضرب بني ياس أربعة عصافير بحجر واحد بعد الفوز الذي خرج به أمام الوحدة 2-صفر، أول من أمس، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وواصل «السماوي» بتلك النتائج سلسلة عروضه القوية هذا الموسم بقيادة مدربه الروماني دانييل أيسايلا، الذي أعاد الفريق للواجهة مجدداً بعد 10 سنوات من آخر مرة تألق فيها بني ياس في بطولة دوري الخليج العربي، حينما حلّ وصيفاً في نسخة 2010-2011 خلف الجزيرة الذي توّج باللقب وقتها.

واقتحم بني ياس دائرة المنافسة على لقب بطولة الدوري، ليواصل بذلك مسيرته الناجحة على مستوى البطولات الثلاث، بعد أن تأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى تلك المرحلة في كأس الخليج العربي.

من جهته، أعرب مدرب بني ياس، الروماني دانييل أيسايلا، عن سعادته للنتائج التي حققها «السماوي» في الدور الأول، مشيراً إلى أن «الحديث عن مدى قدرة فريقه للمنافسة على بطولة الدوري، هو أمر متروك للإعلام والجماهير لتحكم على (السماوي) إن كان قادراً على المنافسة على لقب الدوري أم لا».

وقال في مؤتمر صحافي: «الدوري قد انتصف، ومازال هناك 13 مباراة أخرى متبقية في البطولة، الشيء الأهم الذي أنظر إليه هو أننا في المقدمة، وطالما تواجدنا في تلك المكانة بجدول الدوري فعلينا أن نستمتع بها».

«الإمارات اليوم» ترصد أهم المكاسب التي خرج بها «السماوي» من لقاء الوحدة:

- 1صلابة دفاعية وقوة هجومية

حافظ بني ياس على أرقامه المميزة في بطولة الدوري، كأقوى خط دفاعي، اذ لم تستقبل حراسة مرماه سوى 10 أهداف فقط، كما واصل الفريق قوته الهجومية، إذ جاء في المركز الثاني كأفضل فريق تسجيلاً للأهداف، إذا أحرز مهاجموه 26 هدفاً خلف الجزيرة الذي سجل 28 هدفاً، بنسبة بلغت هدفين في كل مباراة.

2- التقدم في الترتيب

نجح «السماوي» في استغلال عثرة النصر في تلك الجولة من بطولة الدوري أمام شباب الأهلي، وتقدم للمركز الثالث في لائحة الترتيب العام، بعد أن جمع 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة صاحب المركز الثاني وست نقاط عن المتصدر الشارقة، ليحصل الفريق على جرعة معنوية كبيرة قبل انطلاقة الدوري الثاني للدوري لمواصلة عروضه ونتائجه القوية.

3- كسر عُقدة ملعب الوحدة

تمكن بني ياس من كسر العُقدة التي كانت تلازمه على إستاد آل نهيان، اذ لم يتمكن الفريق في آخر 10 سنوات من تحقيق الفوز على «العنابي» على هذا الملعب، كما عزز بني ياس من نظرية أنه إذا تقدم أولاً هذا الموسم على الفرق المنافسة، فإنه ينجح في حصد النقاط الثلاث.

4- صراع بيدور على لقب الهداف

دخل مهاجم بني ياس جواو بيدرو، الصراع على لقب هداف الدوري، بعد أن زار شباك الحارس محمد الشامسي، وسجل الهدف الثاني، ليصعد إلى وصافة الهدافين بتسجيله 10 أهداف، خلف المتصدر ومهاجم الشارقة، ويليتون سواريز، الذي يعتلي الصدارة برصيد 11 هدفاً.

نتائج بني ياس في الدور الأول

- بني ياس 4 الوصل 1.

- بني ياس 3 الفجيرة 1.

- بني ياس 5 خورفكان صفر.

- بني ياس 1 الجزيرة 3.

- بني ياس صفر عجمان صفر.

- بني ياس صفر اتحاد كلباء 2.

- بني ياس صفر النصر 1.

- بني ياس 4 العين 1.

- بني ياس 3 حتا صفر.

- بني ياس 1 الشارقة صفر.

- بني ياس 3 الظفرة 1.

- بني ياس صفر شباب الأهلي صفر.

- بني ياس 2 الوحدة صفر.

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