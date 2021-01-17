ماذا قال الياباني ناكاجيما في اول تصريح بعد انتقاله للعين؟

المصدر: العين - الامارات اليوم

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تعاقدها مع صانع الألعاب “الدولي” الياباني، شويا ناكاجيما، قادماً من نادي بورتو البرتغالي، “26 عاماً” وذلك على سبيل الإعارة وفقاً لما ذكره النادي اليوم عبر موقعه الرسمي.

وذكر الموقع أن القادم الجديد سيدافع عن شعار العين إلى جانب زملائه بالفريق، بداية من الدور الثاني بالموسم الكروي الحالي، بمسابقتي دوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وبدوره قال شويا ناكاجيما، في أول تصريح له بعد التوقيع الرسمي لنادي العين: "بالتأكيد أنني سعيد جداً وفخور كذلك بالانتماء لأحد أفضل الأندية الآسيوية، وأدرك جيداً حجم التحديات التي تنتظرني على الصعيدين المحلي والقاري مع الفريق الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب دوري أبطال آسيا وصاحب الإنجاز القياسي وغير المسبوق على مستوى المنطقة في بطولة كأس العالم للأندية 2018".

وأكمل: "النجاحات والإنجازات في كرة القدم ترتبط دائماً بالالتزام والعطاء والعمل على مضاعفة الجهود وإظهار روح الولاء والانتماء والقتال، من اجل الشعار، عشت تحديات كثيرة مع عدة أندية وفي كل مرة أدخل بشغف أكبر واليوم أعيش تحدياً جديداً مع نادٍ عريق بطموحات عريضة وأتمنى أن أنجح مع زملائي في تحقيق أهداف نادينا وإسعاد القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تساند الفريق".



وبدوره قال المدير الرياضي لنادي العين ديفيد بلات: “أود أن أرحب بشويا في نادي العين، بعد بحث مكثف وعمل مميز قام به جميع الأطراف، في اعتقادي أننا وقعنا مع لاعب بالمستوى المطلوب وأهلاً به ضمن أفراد العائلة وأتطلع بشغف لرؤيته بقميص نادي العين في المباريات القادمة، إن إنجاز مثل هذا القيد في سوق انتقالات صعب جداً في شهر يناير ليس، وأود أن أشكر فريق الأشخاص في النادي الذي عمل بلا كلل لضمان توصلنا إلى اكتمال الصفقة”.

وبدوره رحب مدرب الفريق البرتغالي، بيدرو إيمانويل، بلاعبه الجديد موضحاً: “اكتمال إجراءات قيد “الدولي” الياباني، شويا ناكاجيما، من الأخبار السعيدة التي كنت أنتظرها بفارغ الصبر خلال الفترة الحالية من الموسم فناكاجيما يتمتع بالمهارات العالية وبكافة المواصفات المطلوبة في اللاعب الذي نحتاجه خلال المرحلة المقبلة، كما أنه يتمتع بالمقدرات والإمكانيات التي تمكنه من صناعة الفارق".

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