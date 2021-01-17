ماتشادو يحتفظ بلقب «الوزن الخفيف» في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصل البرازيلي برونو ماتشادو بطل الوزن الخفيف، وصاحب الرصيد المميز في عدد مرات الفوز، تقديم عروضه القوية في النسخة 15 من بطولة محاربي الإمارات، التي أقيمت على صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، مساء أول من أمس.

وفاز ماتشادو في النزال الرئيس على الفرنسي ميكايل لوبو بإجماع الحكام، بعد أداء مهاري قوي، ليرفع رصيده من عدد مرات الفوز إلى 15 فوزاً، ويحتفظ بلقب الوزن الخفيف.

وشهدت البطولة إقامة 16 نزالاً بمشاركة 32 مقاتلاً من 19 دولة من مختلف قارات العالم، وتُعد أكبر وأهم بطولة في منطقة الشرق الأوسط للفنون القتالية المختلطة.

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