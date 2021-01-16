دراجو النصر أبطال سباق نخلة ديرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز دراجو نادي النصر: وليد النقبي، وأحمد المنصوري، وجابر المنصوري، على التوالي، بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق نخلة ديرة للدراجات الهوائية (فئة الرجال)، الذي نظمه اتحاد اللعبة أمس في دبي، بالتعاون مع إدارة شركة نخيل لمسافة 80 كيلومتراً، وحظي بمشاركة 175 دراجاً.

وفي منافسات تحت 23 سنة للأندية، جاء دراج النصر أسامة صباهي في المركز الأول، تلاه جاسم علي من شباب الأهلي، ثم عمر الجسمي من شباب الأهلي أيضاً.

وفي فئة الهواة تحت 40 سنة، جاء أحمد قائد من فريق الشعفار جميرا للدراجات بالمركز الأول، وفاز بدر علي بلقب فئة فوق 40 سنة هواة للمواطنين، أما في فئة المقيمين فحل عبدالرحمن منصوري بالمركز الأول.

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