فوز العين على حتا.. «مهم» حسابياً «غير مقنع» فنياً

المصدر: محمد ابواسماعيل - دبي

حقق فريق العين فوزاً مهماً على مضيفه حتا بهدف دون مقابل، أمس، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة ضعيفة فنياً، نجح فيها «الزعيم» في تحقيق الأهم، وهو العودة بالنقاط الثلاث، ليصل إلى النقطة 23، بينما يبقى حتا في المركز الأخير على جدول الترتيب، بعد نهاية الدور الأول، بحصده نقطتين فقط في 13 مباراة.

بدأ فريق حتا المباراة بشكل منظم، واعتمد على خمسة لاعبين في خط الدفاع، ما صعّب من مهمة فريق العين في الوصول إلى المرمى، واعتمد حتا على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على مرمى خالد عيسى، وكاد مهاجم حتا سعيد جاسم أن يصل إلى المرمى، ولكن دون نتيجة إيجابية.

ونجح فريق العين في إحراز هدف عن طريق التوغولي لابا كودجو، بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ورد فريق حتا بهجمة خطرة وتسديدة قوية من عبدالله كاظم، ولكن خالد عيسى أخرج الكرة ببراعة، وأحرز العين الهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق المدافع سالم عبدالله، الذي قاد هجمة من الجانب الأيسر، ولعب كرة عرضية مرت من مدافعي حتا، لتستقر في الشباك معلنة عن هدف التقدم لفريق العين، ولينتهي الشوط الأول لمصلحة الزعيم العيناوي.

وحاول فريق حتا مع بداية الشوط الثاني الوصول إلى مرمى العين عن طريق إجراء بعض التغييرات، التي أسفرت عن خطورة لمهاجمي الفريق، وكانت أخطرها في الدقيقة 74 عن طريق المهاجم الكولومبي كيفين إلكسندر، ولكنه أضاع الكرة بغرابة، بعد أن لعبها في يد الحارس خالد عيسى.

واعتمد العين في الشوط الثاني على الدفاع المنظم ومحاولة امتلاك الكرة، دون أن يشكل أي خطورة على مرمى حارس فريق حتا أحمد ديدا، ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لتنتهي المباراة لمصلحة فريق العين بهدف دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

حتا يحتل المركز الأخير بعد نهاية الدور الأول بحصده نقطتين فقط في 13 مباراة.

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