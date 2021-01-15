رغبة حتا في الفوز الأول تصطدم بالعين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يحلّ اليوم فريق العين ضيفاً ثقيلاً على حتا الساعة 17:00 مساءً، في انطلاق منافسات الجولة 13 من مباريات دوري الخليج العربي. وبعد توقف استمر أسبوعين بسبب معسكر المنتخب الوطني، يسعى صاحب الأرض إلى استغلال الحالة الإيجابية التي يمر بها الفريق في المباريات الأخيرة والمستوى التصاعدي، وكان آخره العودة من اتحاد كلباء بنقطة التعادل المستحقة. ويتشبث حتا بأمل الهروب من قاع الدوري، حيث يحتل المركز الأخير بنقطتين بعد 12 جولة، لم يذق فيها طعم الفوز، بينما في المقابل يريد العين استغلال وضعية مضيفه من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري، والبقاء قريباً من فرق المقدمة، إذ يحتل المركز الخامس بـ20 نقطة.

وكان الفريقان قد تعادلا في الجولة الماضية، حيث تعادل العين مع الجزيرة، بينما تعادل حتا مع اتحاد كلباء، وهو ما يجعل الفريقين يبحثان عن تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً حتا الذي يبحث عن أول فوز له في بطولة الدوري، بعد أن خسر 10 مباريات.

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