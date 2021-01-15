20 فريقاً عالمياً في النسخة الثالثة لطواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة 20 فريقاً عالمياً في منافسات النسخة الثالثة من طواف الإمارات، الذي يعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية موسم 2021 الذي تنطلق مراحله ما بين 21 و27 فبراير المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتأكدت مشاركة فرق: البسين فينيكس البلجيكي الأعلى تصنيفاً بين الفرق في الموسم الماضي، AG2R سيتروين الفرنسي، أستانا الكازاخي، فيكتوريوس البحريني، بورا – هانزغروهي الألماني، كوفيديس الفرنسي، ديكوينك البلجيكي، أي إف اديوكيشن – نيبو الأميركي، جروباما – اف دي جي الفرنسي، جرانديريس البريطاني، إنترمارشي البلجيكي، ستارت الإسرائيلي، جامبو الهولندي، لوتو البلجيكي، موفي ستار الإسباني، بايك اكسشينج الأسترالي، دي إس إم الألماني، كوبيكا أسوس الجنوب إفريقي، سيجافريدو الأميركي، والإمارات الإماراتي.

وتخوض الفرق التحدي عبر سبع مراحل، في مختلف إمارات الدولة، تنطلق في أبوظبي وتنتهي فيها. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة منافسة كبيرة على القميص الأحمر (الترتيب العام) بين البريطاني آدم يتس بطل النسخة الماضية، وتاديج بوجاتشر الفائز بطواف فرنسا 2020.

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