المصدر: الامارات اليوم

حفل

رفض مسؤول فني في اتحاد لعبة فردية حضور حفل التكريم، الذي كان مجلس الإدارة ينوي إقامته له عقب انتهاء خدمته في الاتحاد، التي استمرت نحو 25 عاماً، اعتراضاً على الطريقة التي جرى بها إنهاء خدماته.

انزعاج

عقد اتحاد لعبة فردية اجتماعاً لمجلس إدارة، دون أن يُفصح أعضاؤه عن القرارات التي خرج بها الاجتماع لوسائل الإعلام، لعدم الدخول في صدام مع رئيس الاتحاد، الذي ينزعج من ظهور الأعضاء في الإعلام.

لاعب

فوجئ لاعب يجري تجربة بأحد الأندية بطلب إداري الفريق منه البحث عن نادٍ ثانٍ، رغم تلقيه الشكر والإشادة من الجهاز الفني، خلال فترة الاختبار مع الفريق.

شروط

وضع أحد الأندية شروطاً صعبة بشأن إمكانية استمرار لاعبه المحترف الأجنبي بنادٍ منافس على سبيل الإعارة لموسم قادم، علماً بأن اللاعب مرتاح مع ناديه الجديد.

قيد

أبلغت إدارة أحد الأندية لاعباً أجنبياً، خرج من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بأن يبحث عن فرصة اللعب لفريق آخر خلال الانتقالات الحالية، خصوصاً أنه لن تتم إعادة قيده.

زاراغوسا

استغرب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عدم قيام رابطة المحترفين بتحديث بيانات فريق شباب الأهلي على الموقع الرسمي للرابطة، واستمرار وضع الإسباني غيرارد زاراغوسا مدرباً، رغم أن النادي عيّن مهدي علي في ديسمبر الماضي.

لاعبان

ينتظر فريق محترف ينافس على البقاء، خوض مباراته في آخر جولات الدوري، ليبلغ اثنين من لاعبيه الأجانب بالتخلي عنهما، والتعاقد مع جدد لاستكمال مشوار الموسم الحالي.

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