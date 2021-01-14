النصر يتعاقد مع الأوزبكي خامداموف

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلن نادي النصر، أمس، تعاقده مع اللاعب الدولي الأوزبكي دوستونبك خامداموف، قادماً من نادي باختاكور الأوزبكي في صفقة انتقال حر، وذلك قبل يومين فقط من قمة شباب الأهلي في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، والتي يختتم بها العميد مبارياته في الدور الأول.

وأعلن النصر التعاقد، رسمياً، لموسم ونصف الموسم، من خلال الحساب الرسمي للنادي على «تويتر»، ولم يكشف عن اللاعب الأجنبي الذي سيحل مكانه خامداموف، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى الهولندي براندلي كواس، غير الموفق مع الفريق منذ انطلاقة الموسم.

ومن جهة أخرى، عقد النصر المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة شباب الأهلي، وأكد خلالها مدرب الفريق، الكرواتي كرونسلاف، احترامه لـ«فرسان دبي»، واستعداده الجيد للمباراة، وقال: «مباراة كبيرة أخرى يخوضها النصر قبل انتهاء الدور الأول، وقد استعددنا جيداً للمباراة، كان هناك مجال للراحة والاستعداد في غياب اللاعبين الدوليين ولكن الأمور جيدة، نعاني بعض الإصابات الخفيفة، لكنها ستتحدد قبل موعد المباراة».

وأضاف: «بشكل عام راضٍ عن العميد في الدور الأول من البطولة، وحزين فقط على النقاط الخمس الذي فقدها النصر أمام الوحدة والعين، أضعنا الكثير من الفرص وكان بإمكاننا الفوز وتصدر البطولة ولكن هذا في الماضي ونبحث الآن المباريات المقبلة».

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