175 دراجاً يشاركون في سباق نخلة ديرة للدراجات

سباق الدوري المحلي الرابع بمنطقة نخلة ديرة في دبي ينطلق من أمام فندق ريو. من المصدر

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  • محمد أبوإسماعيل - الشارقة
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ينظم اتحاد الدراجات، في الساعة الثامنة من صباح الغد، سباق الدوري المحلي الرابع، بمنطقة نخلة ديرة في دبي أمام فندق ريو، لمسافة 75 كيلومتراً.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد، منصور بوعصيبة، عن سعادته وترحيبه بمثل هذه السباقات، التي تظهر روعة الإمارات، وما تمتلكه من بنية تحتية ومنشآت على أعلى مستوى.

وقال بوعصيبة، في تصريحات صحافية: «سجلت اللجنة الفنية في الاتحاد مشاركة أكثر من 175 دراجاً، أكدوا مشاركتهم في السباق».

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