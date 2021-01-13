محمد سرور: دبا الحصن يستعين بأجنبي ومقيمين جدد لاستعادة الانتصارات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبّر مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سرور، عن ثقته بعودة الفريق ليستأنف نغمة الانتصارات في المباريات المقبلة من دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن فريقه تأثر في المباراتين الماضيتين بغياب المحترف الجزائري سيدو عواج، الذي يعدّ أحد أهم عناصر الفريق، إضافة إلى تواضع أداء المحترف الأجنبي الثاني.

وقال محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: «النادي بصدد إنهاء عقد اللاعب النيجيري إبراهيم مصطفى، والاستعانة بأجنبي آخر، ويبحث استبدال اللاعبين المقيمين بآخرين قادرين على مواكبة تطلعات الفريق بخطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الخليج العربي». وأكد أن مجلس إدارة النادي، برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي، حريص على تعزيز الفريق بعناصر النجاح المطلوبة، ليتمكن من استعادة نتائج الفوز وتحقيق طموح جماهيرة.

وأسفرت مباريات الجولة الثامنة عن فوز العروبة على مسافي (1-صفر)، والإمارات على دبا الحصن بالنتيجة نفسها، ودبا الفجيرة على الذيد بهدف دون مقابل، ومصفوت على العربي (3-1)، وتعادل الحمرية مع التعاون بهدف لمثله.

وحافظ البطائح على صدارته للترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الإمارات ودبا الفجيرة (14 نقطة) في المركزين الثاني والثالث، حيث يتفوق «الصقور» بفارق الأهداف، يليهم مسافي رابعاً (12 نقطة)، ثم دبا الحصن والعروبة (11 نقطة) خامساً وسادساً بالترتيب، والحمرية سابعاً (10 نقاط)، ثم التعاون (ثماني نقاط)، ومصفوت والعربي ولكل منهما (ست نقاط)، وأخيراً الذيد (نقطة واحدة).

وأكد سرور: «الفريق قدم مباراة قوية فنياً وفي كل الجوانب أمام الإمارات، على الرغم من أنه خسر بهدف نظيف، وهي خسارة لم تكن مستحقة قياساً بأداء الفريق الذي خاض المواجهة من دون اللاعبين الأجانب».

وأضاف: «تسبب إيقاف اللاعب الجزائري سيدو عواج، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، في أن يفقد الفريق جزءاً كبيراً من فاعليته، ونتطلع مع عودة اللاعب في المباريات المقبلة، وتعزيز الصفوف بعدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين، إلى عودة الأداء المميز».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news