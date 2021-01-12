الوحدة يطلب «انتصاراً تاريخياً» على البطائح في السلة اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يبحث فريق الوحدة عن انتصاره التاريخي الأول على البطائح في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، وذلك حين يتجدد لقاؤهما في السابعة مساء اليوم على صالة نادي الجزيرة، في ختام ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

ويستند البطائح الذي دشن ظهوره الأول تاريخياً في سلة الرجال موسم 2018-2019، إلى تفوقه الواضح في جميع المواجهات السابقة التي جمعته مع الوحدة في مسابقة الدوري، بدايةً من لقائهما في الأول من نوفمبر 2018 التي فاز به البطائح «70-60»، واتبعه بثلاثة انتصارات متتالية، جاءت في يناير 2019 بالفوز «95-65»، و13 يناير 2020 بنتيجة «83-73»، وآخرها الفوز في مارس الماضي «74-63».

بدوره، يتطلع الوحدة إلى الذهاب بعيداً في بطولة الدوري، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية للموسم 2020-2021، التي قادته إلى بلوغ الدور ربع النهائي كأول مجموعته الثانية برصيد 15 نقطة جاءت من تحقيقه سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ومن أبرزها استهلال الدور التمهيدي بانتصارٍ عريض على العين بفارق 50 نقطة وبنتيجة «99-49».

ويقضي نظام البطولة، بأن تُقام بدورها التمهيدي الذي استهل نوفمبر الماضي، بنظام دوري المجموعات من مرحلتي ذهاب وإياب، عرفت من خلاله كل من فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر كيفية التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى، وتكرار الأمر ذاته مع أندية الوحدة والظفرة وبني ياس التي حجزت مقاعدها عن المجموعة الثانية، فيما احتاج البطائح الذي أنهى التمهيدي رابع المجموعة الأولى إلى خوض دورٍ تكميلي لضمان العبور إلى دور الثمانية، وذلك بفوزه في مواجهتي ذهاب وإياب التكميلي على العين بواقع بواقع «89-50 و86-41» على التوالي.

تاريخ لقاءات البطائح مع الوحدة

نوفمبر 2018: فوز البطائح «70-60».

يناير 2019: فوز البطائح «95-65».

يناير 2020: فوز البطائح «83-73».

مارس 2020: فوز البطائح «74-63».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news