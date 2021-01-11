العبيدي والبلوشي.. كلمة سر الجولة الثامنة في الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - دبي

فرض المدربان التونسي نور الدين العبيدي، وسليمان البلوشي، نفسيهما كلمة السر في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما نجح الأول في قيادة فريقه البطائح إلى صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة بعد خمسة انتصارات متتالية، فيما قاد البلوشي دبا الفجيرة لنيل العلامة الكاملة منذ وصوله لـ«النواخذة» محققاً ثلاثة انتصارات متتالية منذ تسلمه المهمة بديلا عن المدرب المصري طارق السيد.

وكانت مباريات الجولة الثامنة للبطولة، التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، قد أسفرت عن فوز العروبة على مسافي (1-صفر)، والإمارات على دبا الحصن بالنتيجة نفسها، ودبا الفجيرة على الذيد بهدف دون مقابل، ومصفوت على العربي (3-1)، وتعادل الحمرية مع التعاون بهدف لمثله.

وبموجب هذه النتائج، حافظ البطائح على صدارته للترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الإمارات ودبا الفجيرة ولكل منهما (14 نقطة) في المركزين الثاني والثالث، حيث يتفوق «الصقور» بفارق الأهداف، يليهم مسافي، الذي تراجع للمركز الرابع برصيد (12 نقطة)، ثم دبا الحصن والعروبة ولكل منهما (11 نقطة) خامساً وسادساً بالترتيب، والحمرية بالمركز السابع برصيد (10 نقاط)، ثم التعاون (ثماني نقاط)، ومصفوت والعربي ولكل منهما (ست نقاط)، وأخيراً الذيد (نقطة واحدة).

من جهته، قال المدرب السابق في مركز منتخبات المنطقة الشرقية (الفجيرة)، خميس المسماري، لـ«الامارات اليوم»: «كشفت منافسات الجولة الثامنة عن أداء فني مميز، خصوصاً العروبة الذي حقق فوزاً مهماً على وصيف الجولة السابعة، واقترب كثيراً من المنافسة، ما يلهب الأداء في الجولات المقبلة».

وأثنى على قيادة المدرب المواطن سليمان البلوشي، ووصفه بأنه أعاد «النواخذة» إلى جادة الأضواء بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وأضاف: «أتوقع ان تنحصر المنافسة مستقبلاً بين البطائح والعروبة والإمارات ودبا الفجيرة، لكن يجب علينا أن نتوقع حدوث المفاجآت، كما أتوقع أن يعود دبا الحصن ليتواجد في المقدمة بعد عودة أبرز لاعبيه من الإيقاف أو الإصابات».

ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد الجولة الثامنة

1- البطائح 18 نقطة.

2- الإمارات 14 نقطة.

3- دبا الفجيرة 14 نقطة.

4- مسافي 12 نقطة.

5- دبا الحصن 11 نقطة.

6- العروبة 11 نقطة.

7- الحمرية 10 نقاط.

8- التعاون 8 نقاط.

9- مصفوت 6 نقاط.

10- العربي 6 نقاط.

11- الذيد (نقطة واحدة).

خميس المسماري:

«أتوقع أن تنحصر المنافسة مستقبلاً بين البطائح والعروبة والإمارات ودبا الفجيرة».

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