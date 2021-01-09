الشارقة يتعادل مع الوصل بـ 8 لاعبين احتياطيين

المصدر: أحمد طارق ومعاذ كمبال- دبي

أهدر الوصل فرصة كبيرة للاقتراب من نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعدما تعادل مع الصف الثاني من مضيفه فريق الشارقة من دون أهداف، في ذهاب ربع النهائي، بينما تعادل في الدور نفسه بني ياس مع ضيفه اتحاد كلباء 1-1.

ودفع المدرب عبدالعزيز العنبري بثمانية لاعبين لا يشاركون بشكل أساسي، أبرزهم خالد باوزير، وعبدالعزيز الكعبي، وسالم صالح، وسالم سلطان، وأراح نجوم الفريق، الإيطالي إيغور كورنادو، والبرازيليان ويلتون سواريز، وكايو لوكاس، وشاهين عبدالرحمن، وعادل الحوسني. بينما خاض الوصل اللقاء بتشكيلة غلبت عليها الأسماء الأساسية، ولكن بغياب نجم الفريق فابيو ليما، وكل من علي صالح، وعلي سالمين، وسانتوس نيريس.

ورغم الغيابات العديدة في صفوف الشارقة، إلا أن الفريق سيطر على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة، وكاد سالم صالح أن يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة، قادها الأوزبكي أوتابك شوكوروف، الذي مرر تمريرة جميلة، انفرد على إثرها صالح، ولكن حارس الوصل حميد عبدالله تألق في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية (12)، بينما سدد شوكوروف ركلة حرة مباشرة، تصدى لها حارس الوصل (15).

أما «الإمبراطور» فدخل أجواء اللقاء بعدما تحرك البرازيلي رونالدو مينديز والأرجنتيني نيكولاس أوروز وناصر نور، إذ كاد الأخير أن يحرز الهدف الأول بطريقة جميلة من تسديدة قوية، مرت بجوار القائم (19)، بينما تراجع أداء الفريقين بعدما تعددت التمريرات الخاطئة من اللاعبين.

من جهته، واصل الشارقة أفضليته في الشوط الثاني، واعتمد على التسديد من خارج المنطقة عن طريق البرازيلي لوان بيريرا، ولكن حميد عبدالله تصدى للمحاولة، بينما نشط الوصل، وأهدر حسن إبراهيم فرصة محققة عندما تلقى تمريرة من ناصر محمود، ولكن إبراهيم سدد الكرة فوق العارضة (60)، ورغم الأفضلية الكبيرة لـ«الفهود» في الدقائق الأخيرة من المباراة، وأبرزها إهدار وليد الحمادي فرصة هدف محقق من انفراد تام، إلا أن الشارقة فرض نتيجة التعادل، لتصبح حظوظ الفريقين متساوية في لقاء الإياب على استاد زعبيل في 26 الجاري.

بني ياس يعادل كلباء

في المقابل، جنّب المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، فريقه بني ياس تكبد الخسارة في ملعبه أمام فريق اتحاد كلباء في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس، على استاد الشامخة في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وكانت عودة التوغولي مالابا، عقب انتهاء فترة إيقافه، أكثر ما أسعد «النمور»، وأكد نجم الفريق أهميته، بعدما أحرز الهدف الأول (57)، عندما استفاد من ركلة ركنية، ولعب كرة برأسه جميلة في المرمى، ولكن فرحة مالابا لم تكتمل، إذ سجل البرازيلي بيدرو هدف التعادل لمصلحة «السماوي» في الدقيقة 70، لتصبح الخيارات مفتوحة بين الفريقين في لقاء الإياب الذي سيقام في 25 الجاري على ملعب اتحاد كلباء.

وشهدت المباراة طرد لاعب اتحاد كلباء فهد سبيل في الدقيقة 87.

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