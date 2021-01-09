مدرب النصر: لم نستعد جيداً للفجيرة.. والتعادل تحذير مهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر الكرواتي كرونسلاف، عدم رضاه عن المردود الذي قدمه لاعبو «العميد» في مباراتهم أمام الفجيرة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي التي انتهت بالتعادل 1-1، مشيراً إلى أن الفريق لم يستعد جيداً للمباراة، ما أثر في النتيجة النهائية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: «كان علينا ضخ دماء جديدة في الفريق، لكن بشكل عام نتيجة جيدة، ولايزال أمامنا مباراة العودة في الفجيرة، بالتأكيد الموقف أصبح أصعب لأننا كنا نريد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ولكن لايزال الصعود أمراً حاضراً وهدفاً أساسياً للفريق الذي سيخوض عدداً كبيراً من المباريات المامة خلال الفترة المقبلة، ويجب علينا الاستعداد بشكل جيد».

أمّا مدرب الفجيرة، الصربي غوران، فأكد أن فريقه كان يستحق الفوز في المباراة، وقال: «في مباراة الدوري السابقة نجح النصر في إحراز الأهداف والفوز بنقاط المباراة، ولكننا في مباراة الكأس كنا الأفضل وأضعنا العديد من الأهداف أمام المرمى، وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news