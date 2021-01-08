تيغالي ومبخوت في قائمة كبار هدافي العالم.. ورونالدو في الصدارة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت إحصائية للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن دخول كل لاعبي المنتخب وناديي النصر والجزيرة سبيستينان تيغالي، وعلي مبخوت ضمن قائمة كبار هدافي العالم، باحتلالهما للمركزين الـ 10 و15 على التوالي، في قائمة اعتلاها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 550 هدفاً في المسابقات المحلية والمشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

واحتل تيغالي المركز العاشر بإجمالي 265 هدفاً، حققها بشعار ناديه الحالي النصر، ومن قبلها بقميص اندية الوحدة الإماراتي، والاتفاق والشباب السعوديين، فيما جاء مبخوت في المرتبة 15، بإجمالي 250 هدفاً حققها مع الجزيرة والمنتخب.

وبحسب القائمة، حل الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز الثاني بإجمالي 549 هدفاً، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرين ميونخ وأفضل لاعبي العالم في 2020 بالمركز الثالث، بتسجيله 417 هداف، بفارق كبير عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي اكتفى بالمركز الرابع بإجمالي 340 هدفاً.

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