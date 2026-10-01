منصور مفتاح.. قصة نجاح أسطورة قطرية انطلقت من «الفرجان»

تحفل بطولات كأس الخليج بالعديد من القصص الملهمة للأجيال المقبلة، من ضمنها أسطورة كرة القدم القطرية منصور مفتاح الذي يجسد قصة نجاح ملهمة انطلقت من «الفرجان» والملاعب الترابية حافي القدمين، وصولاً إلى تسجيل 13 هدفاً في ست نسخ من بطولات «كأس الخليج العربي».

وسجل مفتاح خلال مسيرته انضباطاً ناصع البياض، ليس على صعيد كونه الهداف التاريخي لـ«العنابي» في «خليجي» فحسب، بل أيضاً في سجل خلا على مدار مسيرته الكروية الممتدة 27 عاماً، من الحصول على أي بطاقة ملونة، سواء صفراء أو حمراء.

وتناولت وسائل الإعلام العربية والخليجية المسيرة الملهمة لنجم «العنابي» منصور مفتاح.

وفي مقابلة صحافية مع مفتاح عام 2014، قال: «كنت أدرس في مدرسة الريان الجديدة، وكنت أفضل لاعب فيها، وذات يوم كان فريق نادي الريان يتدرب إلى جانب منزلنا، فاقتحمت تدريبهم دون أن يسمح لي أحد، وقلت لهم: أريد اللعب حافي القدمين، فسمحوا لي وسجلت هدفين، فما كان من مدرب الريان حينها سوى إخباري بأنني مستقبل الريان القادم، وأنهم يريدونني لأتدرب مع الريان، فرفضت في بادئ الأمر وغبت 10 أيام، ليقوموا بالبحث عني، فوجدوني ألعب في (الفريج)، وقاموا بإعطائي حذاء وملابس رياضية للعب معهم في النادي».

وأشار مفتاح إلى دخوله فرق المراحل السنية لنادي الريان في عمر 17 ربيعاً، وبعد عامين صعد إلى الفريق الأول، في محطة مهدت الطريق أمامه عام 1974 لارتداء قميص المنتخب القطري، والمشاركة بعد عامين مع «العنابي» في «خليجي 4» التي استضافتها الدوحة، لتتوالى مشاركاته في بطولات «خليجي» لست نسخ متتالية، حتى عام 1990.

يذكر أن منصور مفتاح سجل في مشاركته الخليجية الأولى خمسة أهداف، واكتفى بتسجيل هدف واحد في نسختي «خليجي 5» بالعراق عام 1979، و«خليجي 6» في الإمارات عام 1982، قبل أن يواصل تألقه بتسجيل ثلاثة أهداف في «خليجي 7» في عمان عام 1984، وهدف واحد في «خليجي 9» في السعودية عام 1988، ويختتم مشواره بتسجيل هدفين في «خليجي 10» في الكويت عام 1990، في حصيلة وضعته كأكثر لاعبي «العنابي» تسجيلاً في تاريخ المشاركات الخليجية.