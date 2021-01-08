بني ياس يستعد لردّ الاعتبار.. وكلباء يتوعّد بسلاح مالابا

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

يعود الدولي التوغولي، بينيل مالابا، لقيادة خط هجوم اتحاد كلباء، بعد أن استوفى عقوبة الإيقاف من لجنة الانضباط، وذلك عندما يحلّ فريقه ضيفاً على بني ياس، الساعة 17:00 عصر اليوم، على استاد الشامخة، في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

ووصف مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، اللقاء بأنه مواجهة تحمل «حسابات خاصة»، وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي: «حققنا الفوز على بني ياس في الدوري، ونسعى إلى تكراره في كأس الخليج العربي، لكن المباراة لن تكون سهلة خصوصاً أن بني ياس يسعى للثأر من الهزيمة السابقة على ملعبه في الدوري بهدفين نظيفين».

ويتطلع طرفا المواجهة إلى تحقيق نتيجة الفوز بفارق من الأهداف، من أجل وضع قدم في الدور نصف النهائي، قبل خوض لقاء الإياب المقرر في 25 يناير الجاري، ما يجعل اللاعبين أكثر حذراً وخوفاً من استقبال شباكهم للأهداف.

ويدخل الضيوف المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة مالابا من الإيقاف، عقب قرار لجنة الانضباط إيقافه ثلاث مباريات مع غرامة 50 ألف درهم، بسبب اصطدامه بحكم مباراة خورفكان، أحمد سالم، وفي المقابل يفقد بني ياس الثنائي حسن المحرمي والحارس فهد الظنحاني لانضمامها لتجمع المنتخب.

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