الفارس المهيري يحرز لقب سباق 100 كلم للقدرة في «بوذيب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج الفارس محمد المهيري بلقب السباق الدولي لمسافة 100كلم، أمس، ضمن برنامج السباقات التأهيلية التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، بتنظيم وإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

وقال بيان صحافي: «أصبح المهيري أول فارس يحقق الفوز في الموسم الجديد، عندما انتزع لقب سباق 100كلم على صهوة الجواد (توجوجي دي سومانت) لإسطبلات دباوي، قاطعاً المسافة بزمن قدره 5:03:38 ساعات، وحل بالمركز الثاني علي الزرعوني على صهوة الجواد (فورجيل كلينتون) من إسطبلات البوادي، بزمن قدره 5:06:39 ساعات، وحل بالمركز الثالث منصور خميس على صهوة (نيسرس شيفال) من إسطبلات دباوي، أيضاً، وحقق زمناً قدره 5:08:52 ساعات».

ونجح 41 فارساً وفارسة، من إجمالي 58، في إكمال السباق فيما خرج 15 آخرون لفشلهم في اجتياز بوابات الفحص البيطري لأسباب عدة، تنوعت بين العرج والإجهاد، وفضل البعض إخراج خيولهم برغبتهم حفاظاً عليها.

وقسم سباق الـ100كلم إلى أربع مراحل: الأولى لمسافة 30.3كلم، والثانية لمسافة 33.7كلم، والثالثة لمسافة 20.35كلم، فيما بلغت مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20.07كلم.

كما أقيم سباق تأهيلي آخر لمسافة 80كلم، بمشاركة 84 فارساً وفارسة، ضمن البرنامج المكثف للسباقات التأهيلية في القرية هذا الموسم، وقسم السباق إلى ثلاث مراحل: الأولى لمسافة 40كلم، والثانية لمسافة 20كلم، والثالثة لمسافة 20كلم.

حضر سباقات اليوم الثاني المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، أحمد السويدي، وقام بتكريم أفضل ثلاثة فرسان في سباق 100كلم بدروع تذكارية.

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