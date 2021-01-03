الظنحاني يغيب عن الشارقة شهرين

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة، على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خالد الظنحاني، سيجري صباح اليوم عملية جراحية على مستوى منطقة الحوض، بإشراف الجراح الفرنسي البروفيسور جيلس ريبول، بعد شعوره بآلام عضلية لازمته خلال الفترة الماضية. وقال النادي إن فترة غياب اللاعب قدرت بنحو شهرين، يخضع خلالهما لبرنامج التأهيل.

ويعد خالد الظنحاني أحد أبرز لاعبي الفريق، وفرض وجوده أساسياً في تشكيلة الشارقة، خلال الفترة الماضية.

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