عيسى سانتو: حتا يعاني بسبب مستوى اللاعبين الأجانب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد قائد فريق حتا، عيسى سانتو، أن «الفريق يعاني بسبب مستوى اللاعبين الأجانب بشكل واضح هذا الموسم، وهو ما لاحظه كل المتابعين»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ومجلس الإدارة يعملان على ذلك الآن، و«بالتأكيد سيكون هناك شكل مختلف للفريق في الفترة المقبلة».

وكان حتا نجح في حصد النقطة الثانية له في دوري الخليج العربي، عقب التعادل مع كلباء أول من أمس في الجولة 12 لدوري الخليج العربي. وقال سانتو، في تصريح صحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة دفاعية، وهي خطة اللعب التي اعتمدها المدرب، ونجحنا في اللعب على الهجمات المرتدة، وكنا قريبين في الفوز خلال آخر الشوط الثاني، لكننا عانينا في الشوط الأول، فلم نقم بأي شيء، وحتى بعد النقص العددي في صفوف فريق كلباء ظل الفريق يهاجمنا، أعتقد أن النقطة التي حصلنا عليها إيجابية في ظل التراجع الكبير في مستوى اللاعبين الأجانب». وأضاف: «مطالبون بالتعويض، والجهاز الفني ومجلس الإدارة يعلمون جيداً أن الفريق يعاني بشكل كبير النقص ومستوى اللاعبين الأجانب، ولعبنا في حدود إمكاناتنا، والنقطة مكسب أمام كلباء الذي أحرج الكثير من الفرق».

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