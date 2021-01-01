الزعابي: اعتمادي من «فيفا» حكماً دولياً حلم انتظرته 8 سنوات

المصدر: منصور السندي - دبي

عقدت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، أمس، اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، علي حمد، واطلعت على قائمة الحكام الدولية لعام 2021، التي تم اعتمادها رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وضمت الحكمتين المواطنتين خلود الزعابي (ساحة) وأمل جمال (مساعد).

وقالت خلود الزعابي إن اعتمادها حلم انتظرته ثماني سنوات منذ لحظة دخولها مجال التحكيم، واصفة ذلك بإنجاز كبير للتحكيم الإماراتي ولكرة القدم للسيدات، ولاتحاد الكرة ولجنة كرة القدم للسيدات.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة لوجودي ضمن القائمة الدولية، وأشكر المسؤولين في اتحاد الكرة ولجنة الحكام ولجنة السيدات، على الدعم الكبير الذي وجدته من الجميع حتى أصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في التحكيم».

وأشارت إلى أنها كانت حريصة على أداء التمارين اليومية المكثفة، لدرجة أن وزنها كان 68 كيلوغراماً وانخفض خلال شهرين 10 كيلوغرامات ليصل إلى 58 كيلوغراماً.

من جانبها أكدت الحكمة الدولية المساعدة، أمل جمال، أنها فخورة بهذا الإنجاز بحصولها على الشارة الدولية، معتبرة أن الخطوة المقبلة هي الدخول ضمن الحكام النخبة.

وأضافت: «هذا الأمر زاد من طموحاتي بالوجود في البطولات الخارجية للسيدات، خصوصاً على صعيد كأس العالم للسيدات».

ورفعت اللجنة توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد 43 حكماً اجتازوا بنجاح دورة الحكام المستجدين أخيراً، وكذلك الاطلاع على آخر تحضيرات المعسكر الداخلي لحكام الفريق الأول الذي سيقام من التاسع إلى 13 الجاري، وتتخلله إقامة ورشة حول تقنية الفيديو VAR تحت إشراف محاضرين دوليين.

واطلعت على الرسالة الواردة من «الفيفا» بشأن قبول الترشيح المبدئي للحكمتين، الزعابي ونجاة البلوشي، للوجود كحكمتَي فيديو في مونديال السيدات (أستراليا 2023)، حيث تعمل إدارة الحكام حالياً على تأهيل المرشحتين بالشكل الأمثل من خلال إشراكهن في الدورات والورش التدريبية المختلفة.

حضر اجتماع اللجنة سالم الشامسي، صالح المرزوقي، إبراهيم المنصوري، حمد بن حنيفة، عوض مسري وفاطمة العامري، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، ومحمد العشماوي مقرراً.

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