شيماييف وتساروكيان يظفران بـ «آر إيه إف أبوظبي» للمصارعة

حسم حمزة شيماييف، ممثل الإمارات، مواجهته أمام الأميركي كريس وايدمان، بالتفوق الفني خلال أقل من دقيقتين، ليتوج بلقب الوزن خفيف الثقيل، في النسخة الأولى من بطولة «آر إيه إف أبوظبي» للمصارعة التي أقيمت، أمس، في صالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وشهدت 13 نزالاً، فيما ظفر أرمان تساروكيان بلقب «الوزن المتفق عليه» بتفوقه على البرازيلي نيمان غرايسي بالتفوق الفني بنتيجة (10-0) في الجولة الأولى.

وشهدت البطولة إحدى أبرز مفاجآتها بفوز الجورجي سابا لازيشفيلي (21 عاماً) على الأميركي أوريا فابر في أول نزال احترافي له، بعدما شارك بديلاً في اللحظات الأخيرة، وحسم المواجهة بقرار الحكام بنتيجة (12-7).

واحتفظت الأميركية كينيدي بليدز بلقب الوزن المتوسط للسيدات بعد فوزها على مواطنتها بيلا مير بالتفوق الفني قبل 30 ثانية من نهاية الجولة الأولى، فيما حقق الأميركي، زاهد فالنسيا، فوزه الخامس توالياً بتغلبه على البحريني، خضر سايبودينوف، بقرار الحكام.