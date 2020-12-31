الشارقة يحافظ على الصدارة ويعمق جراح "البرتقالي"

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قاد النجمان البرازيليان إيغور كورنادو وويلتون سواريرز فريقهما الشارقة اليوم إلى إنهاء العام 2020 في قمة دوري الخليج العربي، وذلك بعد أن سجلا هدفي الفوز 2-0 على حساب ضيفه عجمان، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد الشارقة ضمن الجولة 12.

وبهذا الفوز رفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة محافظا على الصدارة، ومحققا الفوز التاسع، بينما ألحق بضيفه الهزيمة التاسعة في الدوري، حيث تجمد رصيد عجمان عند ثلاث نقاط فقط. وزادت هذه الخسارة في تعميق جراحه وتعقيد وضعه في مركز متأخر في ترتيب فرق المنافسة.

وسجل إيغور كورنادو هدف التقدم مبكرا وبالضبط في الدقيقة السابعة، مستغلا تمريرة مثالية من زميله ويلتون سواريز، في حين أضاف سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 89، من ركلة جزاء احتسبت لمصلحته أثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ورفع سواريز رصيده إلى 11 هدفا في صدارة هدفي الدوري، بينما عانى عجمان من مشاكل عدة في صفوفه خلال المباراة، إذ تأثر الفريق بغياب عناصر أساسية كان يمكن أن تصنع الفارق أمام فريق كبير مثل الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news