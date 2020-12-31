كلباء يخشى «التاريخ» في لقاء حتا

المصدر: محمد فاضل - كلباء

يتطلع فريق كلباء إلى مواصلة النتائج الإيجابية في دوري الخليج العربي، ويتطلع إلى تحقيق النقطة 21، حين يستضيف فريق حتا في الجولة 12، الساعة الثامنة من مساء اليوم، ويحتل كلباء المركز السابع حالياً، بينما يعاني حتا في المركز الأخير بنقطة واحدة وبـ10 هزائم.

وكان كلباء قد فرض على العين في ملعب الأخير التعادل 1-1، ويأمل أن يتجنب مفاجآت حتا لتعزيز مكانه في المنطقة الآمنة، ويسعى كلباء لإحراز الفوز الأول على ضيفه في المحترفين، بعد أن خسر أمامه في ثلاث مناسبات، وتعادل في واحدة، لذلك يدرك أن المباراة لن تكون سهلة أمام خصم اعتاد تحقيق النتائج الإيجابية أمامه.

وأظهر حتا مستوى فنياً متطوراً في لقاء المتصدر الشارقة بالجولة الماضية، وخسر 3-2، ويأمل استغلال المباراة لمغادرة المركز الأخير، بانتظار تعثر عجمان (ما قبل الأخير) حين يلتقي الشارقة اليوم أيضاً.

وستكون مباراة كلباء وحتا الأخيرة التي يغيب فيها مهاجم «النمور»، التوغولي بينيل مالابا، عن تشكيلة الفريق بعد نفاذ عقوبة الإيقاف التي فرضتها عليه لجنة الانضباط.

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