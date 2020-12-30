الجزيرة يخشى استفاقة العين.. «ديربي» الوصل وشباب الأهلي خارج التوقعات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تنطلق غداً مباريات الجولة 12 من بطولة دوري الخليج العربي بمواجهات من العيار الثقيل قد تحسم لقب بطل الشتاء، إذ يحل الجزيرة الوصيف ضيفاً على العين الباحث عن العودة إلى طريق الانتصارات وعدم الابتعاد عن المنافسة، بينما يستضيف الوصل شباب الأهلي، وفي عود ميثاء أيضاً يحل الوحدة ضيفاً على النصر في مواجهة من العيار الثقيل، ويخوض المتصدر الشارقة مباراة قد تبدو نظرياً سهلة عندما يستضيف عجمان صاحب المركز قبل الأخير.

وفي مواجهات لا تقل أهمية عن مواجهات الصدارة، هناك قمة القاع التي تجمع الفجيرة مع خورفكان، كما يلتقي بني ياس مع الظفرة، وكلا الفريقين ظهر بشكل رائع هذا الموسم، خصوصاً بني ياس رابع الترتيب العام، وفي مواجهة أخيرة يستضيف الحصان الأسود اتحاد كلباء متذيل الترتيب حتا، وكلاهما يبحث عن الفوز والنقاط الثلاث.

ديربي العين والجزيرة مواجهة من العيار الثقيل، يبحث فيها العين عن آخر أمل للاستمرار بالقرب من المنافسة، بعد أن خسر نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل مع اتحاد كلباء، وعرقلة فريق الجزيرة تسهم بالتأكيد في استمرار العين بالقرب من مربع الكبار، وإن كان من الصعب المنافسة على لقب الدوري، بعد خسارة هذا الكم من النقاط في الدور الأول، بينما الجزيرة يبحث عن الاستمرار في الصدارة المستحقة هذا الموسم، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه بمجموعة لاعبيه الشباب والخبرة.

كما ستشهد الجولة 12 مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع النصر مع الوحدة في اختبار صعب للعميد في رحلة البحث والوصول إلى الصدارة، إذ يقابل فريقاً يبحث عن ذاته وكبريائه، ويمثل الفوز بارقة أمل للوحدة نحو الاقتراب من المراكز المتقدمة، أما المواجهة الثانية فستجمع الوصل مع شباب الأهلي في ديربي قوي، إذ يتقابل الفريقان وهما بالرصيد نفسه وهو 15 نقطة، ما يعني مواجهة من العيار الثقيل، ليس لها أي توقعات غير أنها ديربي تاريخي من نوع خاص.

مواجهة الشارقة مع عجمان لا تقل أهمية عن مواجهات الكبار، على الرغم من موقف الفريقين في ترتيب الجدول، إذ تجمع المباراة بين المتصدر الشارقة وصاحب المركز قبل الأخير عجمان، إلا أن الأخير هو الفريق الوحيد الذي نجح في التعادل مع الشارقة ذهاباً وإياباً في الموسم قبل الماضي، الذي توج فيه الملك بلقب بطولة الدوري، لذلك سيعمل الشارقة ألف حساب لعجمان خلال هذا اللقاء خصوصاً بعد مواجهة حتا في الجولة الماضية، التي شهدت فوزاً صعباً للشارقة.

وفي بني ياس يسعى صاحب الأرض إلى استغلال مواجهات ثلاثي الصدارة من أجل الاقتراب أكثر عندما يستضيف الظفرة في مواجهة بين فريقين شكلا الانطلاقة الأقوى هذا الموسم، قبل أن يتراجع الظفرة.

من جانبه، أكد المحلل الفني ومدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»، أن مواجهات الجولة الـ12 ستكمل الموسم الرائع والمواجهات القوية بين فرق الصدارة. وقال: «الجولة الماضية لم تشهد مفاجآت، وننتظر عودة فريق شباب الأهلي إلى الواجهة لكي تكتمل قوة دوري الخليج العربي، ففريق الجزيرة نجح في خطته بالاعتماد على لاعبين شباب وخبرة مبخوت وخلفان مبارك، ونجح في ذلك وهو في الصدارة الآن، وسيكون على النصر التركيز في المباراتين المقبلتين، لكي يضمن البقاء في الصراع على الصدارة».

• النصر ينشد الاقتراب من الصدارة ويخوض اختباراً صعباً مع الوحدة الباحث عن كبريائه.

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