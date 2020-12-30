إلغاء كأس «لونجين لقفز الحواجز» في 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قرر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)، إلغاء النسخة العاشرة لكأس الأمم «لونجين» لقفز الحواجز من فئة «الخمس نجوم»، التي كانت مقررة في أبوظبي، من 20 إلى 23 يناير 2021. وأكد الاتحاد، في بيان صحافي، أن قرار الإلغاء جاء بهدف الحفاظ على سلامة الفارسات والفرسان والمدربين واللجان العاملة في البطولة والمتابعين لها، وجاء القرار المشترك بين الاتحادين بعد دراسة الأوضاع الحالية لتداعيات جائحة كورونا حول العالم، التي لها تأثيرها في استعدادات الفرق، ونقل الخيول، وسفر المشاركين من بلدانهم إلى الإمارات.

وقال الأمين العام للاتحاد، غانم الهاجري، إن آثار الوباء العالمي، وضيق الوقت للتجهيز للبطولة، واستعداد الفرسان والخيول وسط هذه الظروف المعقدة، هي السبب الرئيس للإلغاء. وقال: قيود السفر ستشكل صعوبة على حركة حضور المشاركين، ما يعني أننا لن نكون قادرين على إقامة حدث ظللنا ننظمه في أروع صورة.

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