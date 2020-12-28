شباب الأهلي يودّع ديسمبر من دون انتصارات في الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

واصل شباب الأهلي نتائجه السلبية، بعدما تعادل مع بني ياس من دون أهداف، أول من أمس، على استاد راشد في دبي بختام مباريات الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي، ليودع شهر ديسمبر من دون تحقيق أي انتصار في الدوري.

وخاض شباب الأهلي ثلاث مباريات في الدوري خلال الشهر الجاري، حقق خلالها التعادل مع الظفرة من دون أهداف وتلقى الخسارة أمام الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع بني ياس من دون أهداف، بينما يعد التعادل الأخير، هو المباراة الرابعة على التوالي التي لا يحقق فيها شباب الأهلي الفوز، بعدما كان قد تعادل مع الشارقة بهدف لكل فريق في 30 نوفمبر الماضي.

وابتعد «فرسان دبي» خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الدوري، بعدما اتسع الفارق بينه وبين ثنائي الصدارة الشارقة والجزيرة إلى 11 نقطة، إذ يحتل شباب الأهلي المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بينما يمتلك ثنائي الصدارة 26 نقطة في رصيد كل فريق.

من جهته، أكد المدير الفني لشباب الأهلي مهدي علي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام بني ياس، موضحاً في مؤتمر صحافي، أن: «شباب الأهلي كان الأفضل خلال المباراة، وأحيي اللاعبين على مردودهم والروح القتالية التي ظهروا بها، والشيء السلبي فقط بالنسبة لنا أننا لم نحرز أهدافاً، وأعتقد أن تألق حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني من أبرز أسباب انتهاء المباراة بالتعادل، بينما لم نشاهد أي فرصة خطرة لمصلحة الفريق المنافس».

وأضاف: «رغم الغيابات العديدة التي يعانيها شباب الأهلي، لكننا قدمنا مباراة جيدة، ولم نحرز أهدافاً، لذلك سنعمل على الجانب الهجومي في المرحلة المقبلة، وأنا سعيد بالروح القتالية من اللاعبين، والرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز».

إيسايلا: طريقة لعب شباب الأهلي كانت مفاجأة لنا

قال مدرب بني ياس، الروماني دانيل إيسايلا، إن طريقة لعب فريق شباب الأهلي في مباراة الفريقين، أول من أمس، كانت مفاجأة بالنسبة له، لافتاً إلى أنه في المباريات السابقة لعب الفريق بطريقة لعب مختلفة، بينما أوضح أن شباب دبي ضغط بشكل كبير على بني ياس ما أسهم في المردود الذي ظهر به اللاعبون. وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن المباراة كانت صعبة، وقال: «لعبنا أمام أحد أفضل فرق الدوري، ولم نلعب بشكل جيد، بينما أنقذ حارس المرمى فهد الظنحاني مرمانا من بعض الفرص الخطرة، أما الشوط الثاني لا أتذكر أنه كانت هناك فرصة لمصلحة شباب الأهلي بينما أهدر بني ياس فرصتين للتسجيل». وأكد المدرب الروماني أن تراجع مردود لاعبي يني ياس يُعد طبيعياً، مبيناً أن الفريق لعب ثلاث مباريات قوية في فترة قصيرة أمام الشارقة والوصل وشباب الأهلي.

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