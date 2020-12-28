الرمادي: الأخطاء الفردية «قتلتنا» أمام الجزيرة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أبدى مدرب عجمان المصري، أيمن الرمادي، دهشته واستغرابه من الأخطاء الفردية التي يرتكبها بعض لاعبيه في المباريات، وآخرها ضد الجزيرة، والتي كلفت الفريق الخسارة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «الأخطاء الفردية قتلتنا، هناك أشياء غريبة تحدث في عجمان، كل المباريات التي لعبناها ضد فرق الدوري أدينا فيها بشكل جيد، لكن أخطاء فردية تُرتكب (تخرب) علينا كل شيء، تماماً مثلما حدث في مباراة الجزيرة».

مضيفاً: «لعبنا مباراة مثالية أمام الجزيرة وكنا الطرف الأفضل والأخطر حتى الدقيقة 80، ثم انهار الفريق فجأة بسبب أخطاء فردية، مرة في إبعاد الكرة، وأخرى في تلقي لاعب محترف بطاقة حمراء دون داعٍ، لنجد أنفسنا في النهاية نستقبل خسارة جديدة بثلاثة أهداف وفي وقت مهم من عمر المباراة». وأشار الرمادي: «اذا أردنا أن نخرج من عثرتنا الحالية علينا ألا نرتكب مثل هذه الأخطاء مجدداً، خصوصاً أن اللاعبين المحترفين عليهم الدور الأكبر في مثل هذه المواقف، اذ يجب أن يضاعفوا من جهدهم خلال اللقاءات المقبلة».

وتطرق مدرب عجمان خلال تصريحاته أيضاً إلى ضغط المباريات الذي عاناه فريقه في الفترة السابقة، قائلاً: «لعبنا قبل ثلاثة أيام مباراة قوية ضد النصر في كأس رئيس الدولة، على العكس من الجزيرة الذي حصل على راحة لمدة تسعة أيام، هذا الأمر ساعد المنافس أن تكون له الأفضلية في الأوقات الأخيرة من المباراة، لكن علينا أن نتحلى بالثقة ونزيد من عملنا لنمنع مثل هذه الأخطاء الفردية أن تُرتكب مجدداً».

كايزر سعيد بتحلي لاعبيه بالصبر

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إنه سعيد بأداء لاعبيه أمام عجمان وتحليهم بالصبر، حتى الوصول للهدف الأساسي الذي لعبنا به المباراة، وهو الخروج بالنقاط الثلاث. وأوضح: «على الرغم من بعض الأخطاء التي ارتكبناها والخاصة بالتمرير، فقد استطعنا أن نحافظ على جودة الأداء، ولم نتعجّل في التسجيل ما ساعدنا كثيراً على التحكم والسيطرة على المباراة».

ولفت: «كان ينبغي أن يحصل مهاجم عجمان على بطاقتين صفراوتين بدلاً من البطاقة الحمراء مباشرة».

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