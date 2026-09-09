مدرب عجمان: جاهزون لمواجهة كلباء وهدفنا مواصلة النتائج الإيجابية

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، على أهمية مباراة فريقه أمام كلباء التي تقام الجمعة في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، وضرورة الحفاظ على الروح الإيجابية التي يعيشها الفريق، سعياً لتحقيق نتيجة جديدة تعزز مسيرته في المسابقة.

وقال غوران في مؤتمر صحافي: «مواجهة كلباء تمثل اختباراً مهماً لعجمان، خصوصاً أن وضع المنافس في جدول الترتيب لا يعكس بالضرورة إمكاناته، في ظل امتلاكه عدداً من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات فردية مميزة».

وأضاف: «أن فريقه يدرك أن المباراة لن تكون سهلة، وأن التعامل معها يتطلب تركيزاً كبيراً منذ البداية، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والعمل الجماعي طوال دقائق اللقاء».

وأشار: «أعتقد أنها مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، ونعرف أن المنافس يملك نقطة واحدة في جدول الترتيب، لكنه يضم عدداً من اللاعبين المميزين على المستوى الفردي، ولذلك يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز والجاهزية».

وأوضح: «عجمان يدخل المباراة في حالة معنوية جيدة، بعد البداية الإيجابية التي حققها الفريق، إذ أظهر اللاعبون في التدريبات رغبة كبيرة في مواصلة العمل وتقديم مستويات أفضل من مباراة إلى أخرى».

وتابع: «اللعب على أرض عجمان وأمام جماهيره يمنح الفريق حافزاً إضافياً، لكنه في الوقت نفسه يفرض مسؤولية كبيرة على اللاعبين لتقديم المستوى الذي يتطلع إليه الجمهور، خصوصا وأن حضور المشجعين ودعمهم يمكن أن يشكلا عاملاً مؤثراً خلال المباراة».