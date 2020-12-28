البطائح يبتعد بصدارة «الأولى».. و«الصقور» بحاجة إلى استعادة التركيز

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نجح فريق البطائح في الحفاظ على صدارته لدوري الدرجة الأولى، بعد ان عاد من ملعب حتا بفوز ثمين على فريق مصفوت بهدفين لهدف، بينما استعاد دبا الفجيرة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ اكثر من جولة، وفاز على مستضيفه مسافي بهدفين نظيفين ليستفيد بشكل بارز من التغيير الذي حصل في المنطقة الفنية، بعد التعاقد مع المدرب المواطن سليمان البلوشي بدلاً من المدرب المصري طارق السيد الذي تم الاستفتاء عنه في الجولة الماضية، وفي الجولة السادسة ذاتها حقق العربي أول انتصار بعد ثلاثة تعادلات عندما فاز على مضيفه التعاون بهدف نظيف، وفي بقية المباريات فاز دبا الحصن على العروبة (3-1)، وتعادل الامارات مع الحمرية بهدف لمثله، وبفقدانه لنقطتين جديدتين اصبح فريق الإمارات (الصقور) بحاجة لاستعادة التركيز الذي فقده في اخر ثلاث مباريات وكلفته سبع نقاط ثمينة.

وعزز البطائح صدارته لدوري الدرجة الأولى برصيد 15 نقطة، يليه الإمارات ودبا الحصن ولكل منهما 11 نقطة، ثم مسافي تسع، ودبا الفجيرة ثماني، والتعاون سبع، والحمرية والعربي ست، ثم العروبة خمس، ومصفوت ثلاث نقاط، والذيد نقطة واحدة.

وأفرزت الجولة السادسة العديد من المشاهد.

مدرب الطوارئ

نجح مدربا الطوارئ، سليمان البلوشي في قيادة دبا الفجيرة للفوز على مسافي بهدفين نظيفين، بينما تمكن مدرب الحمرية محمد إسماعيل من قيادة فريقه لخطف نقطة ثمينة من ملعب الإمارات بعد التعادل بهدف لمثله.

هداف المواطنين

ظهر لاعب البطائح جاسم النقبي في الوقت القاتل وسجل هدفاً في غاية الأهمية في مرمى مصفوت، وتحديداً في الدقيقة 89 أسهم في نيل فريقه لثلاث نقاط ثمينة عززت صدارته للترتيب ووسعت الفارق لأربع نقاط عن الوصيف، ورفع النقبي رصيده في صدارة الهدافين المواطنين الى ستة أهداف.

تراجع «الصقور»

يواصل فريق الامارات نزيفه للنقاط الذي يلازمه منذ ثلاث مباريات في الدوري، اضافة الى خسارته لمباراة الكأس، إذ لم يحرز سوى نقطتين في اخر ثلاث مباريات، بعد التعادل أمام العربي والحمرية والخسارة من العروبة، وهي أضعف سلسلة نتائج للصقور في دوري الاولى خلال المواسم الماضية.

هدوء دبا الحصن

يمارس دبا الحصن هدوءاً كبيراً في التعامل مع مباريات الموسم الحالي والزحف إلى الصدارة، فبعد البداية المتواضعة التي كلفته اقالة مدربه البرتغالي روي، عاد لكسب النقاط بعيداً عن الصخب، محققاً فوزاً مهماً على العروبة (3-1)، ليصعد للمركز الثالث بفارق الاهداف عن الإمارات.

الملعب العنيد

لم يعد ملعب مسافي عنيداً على الضيوف بعد أن فاز دبا الفجيرة على مستضيفه مسافي بهدفين أعادت الروح للنواخذة، علماً ان هذا الانتصار يأتي بعد خسارتين وتعادلين، وتسببت هذه المباراة في توقف سلسلة انتصارات مسافي.

• البطائح يتصدّر بـ15 نقطة، ثم الإمارات ودبا الحصن بـ11 نقطة.

• واصل فريق الإمارات نزيف النقاط، الذي يلازمه منذ ثلاث مباريات في الدوري.

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