عودة مروان وسليمان والشحات إلى تدريبات الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم تعافي لاعبي الفريق: وليد سليمان، وحسين الشحات، ومروان محسن، من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات، خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أمس، إن الثلاثي بات سليماً وجاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي أمس.

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في إصبع القدم. وأضاف سيد عبدالحفيظ أن أيمن أشرف تعرض لكدمة قوية في الرأس، أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم أمس، وخضع لفحص طبي قبل أن يعود إلى استكمال المران.

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