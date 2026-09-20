مصر: اكتشاف مقابر منحوتة في الصخر بالقليوبية

كشفت بعثة الآثار المصرية العاملة بمنطقة تل اليهودية الأثرية بمحافظة القليوبية، خلال استكمال أعمال حفائرها بالمنطقة، عن عدد من المقابر المنحوتة في الصخر، تنتمي إلى عدد من الطرز المعمارية المختلفة، إلى جانب استكمال الكشف عن بقايا المعسكر الروماني الذي يمتد في الطبقة السطحية فوق المقابر الصخرية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور هشام الليثي، في بيان أمس، إن هذا الكشف يُمثل إضافة مهمة إلى تاريخ منطقة تل اليهودية، مشيراً إلى أن أهمية المقابر المكتشفة لا تقتصر على تنوّع طرزها المعمارية، وإنما تمتد إلى ندرة هذا النوع من المقابر في مناطق الدلتا، نظراً إلى طبيعة التربة الطينية التي تميزها، وهو ما يجعل الكشف عن مقابر منحوتة في الصخر بالمنطقة ذا أهمية خاصة لفهم أنماط الدفن وتطورها في شرق الدلتا عبر العصور.

من جانبه، أوضح مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور أيمن عشماوي، أن المقابر المكتشفة تنتمي إلى طرز فريدة تتميز بها منطقة آثار القليوبية بصفة خاصة وشرق الدلتا بصفة عامة، نظراً إلى طبيعة الأرض الطينية في منطقة الدلتا، مشيراً إلى أن نماذج المقابر المنحوتة في الصخر بالدلتا محدودة، ومن بينها نماذج معروفة بمنطقة كوم الشقافة في الإسكندرية، إلى جانب مناطق بالساحل الشمالي.