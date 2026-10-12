تحفة من «وجوه الفيوم» تعود إلى الحياة بأنامل مصرية إيطالية

أعلن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن الانتهاء من أعمال ترميم لوحة «الأخوين»، إحدى أبرز روائع فن البورتريه في مصر خلال العصر الروماني، وذلك في إطار مشروع تعاون مصري - إيطالي، شارك فيه فريق من المرممين من البلدين.

وقال فتحي في مؤتمر شارك فيه سفير إيطاليا بالقاهرة، أجوستينو بالييزي، إن ترميم «الأخوين» يُمثل نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي في مجال صون ودراسة التراث الثقافي، بما أتاح تبادل الخبرات بين المتخصصين المصريين والإيطاليين، والاستفادة منها في ترميم هذا العمل الفني الاستثنائي.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، فإنه من المقرر أن تسافر اللوحة من مصر للمرة الأولى لعرضها في معرض مؤقت بمتحف «آرا باسيس» بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن معرض «قوة البورتريه.. مصر وروما: وجوه الفيوم»، المقررة إقامته خلال الفترة من الخامس من نوفمبر المقبل وحتى الثاني من مايو 2027.

كما يشهد المعرض، للمرة الأولى، عرض مجموعة من بورتريهات الفيوم من مقتنيات متاحف الآثار المصرية، تضم قطعاً مختارة تتصدرها لوحة «الأخوين» التي استغرق ترميمها ثلاثة أسابيع.

وتُعد بورتريهات الفيوم من أبرز نماذج التصوير الشخصي الباقية من العالم القديم، ورُسمت على ألواح خشبية رقيقة، وكانت توضع فوق وجه المتوفى بين لفائف المومياء، في تجسيد للتفاعل بين التقاليد الجنائزية المصرية والتأثيرات الفنية اليونانية والرومانية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، الأهمية الأثرية والفنية الاستثنائية للوحة، مشيراً إلى أن أهميتها لا تقتصر على جودة ودقة أسلوبها الفني فحسب، بل تمتد إلى شكلها وتقنية تنفيذها وحالتها.