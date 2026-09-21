«مقهى ريش» بالإنجليزية.. وقريباً إلى البولندية

صدرت حديثاً النسخة الإنجليزية لكتاب «مقهى ريش: عين على مصر»، للكاتبة الإماراتية ميسون صقر القاسمي. وترجم جيمس سكانلان الطبعة الإنجليزية من الكتاب من خلال مبادرة الترجمة التابعة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وثمرة تعاون بين دار ومكتبة خان الجنوب في ألمانيا، ودار ديوان للنشر، وجاءت انطلاقاً من إيمان مشترك بأهمية إتاحة هذا الكتاب لسوق أوسع وقراء جدد حول العالم.

وكانت النسخة العربية من «مقهى ريش: عين على مصر» صدرت عن دار نهضة مصر عام 2021، إذ حصل الكتاب على جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ16، فرع الآداب، عام 2022.

وقالت الشريكة المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمكتبة ديوان، ليال الرستم، إنه يجري الإعداد لصدور الكتاب في نسخة بولندية قريباً.

وتحكي ميسون صقر في «مقهى ريش: عين على مصر»، قصة أحد الأماكن التي شهدت على مدى أكثر من قرن أحداثاً استثنائية، واحتضنت شخصيات بارزة. وينسج الكتاب مجموعة نابضة من الذكريات التي ترصد الحركات السياسية والتحولات الاجتماعية، وتكشف ملامح من الواقع كما عاشه رواد المقهى، متتبعاً رحلته منذ تأسيسه عام 1908 حتى اليوم.

وبين جدرانه، خُلِّد بعض رواده في لوحات فنية، وتقاطعت حكاياتهم بين الانتصار والمعاناة، فجلس فيه نجيب محفوظ إلى جوار كُتَّاب أرشدهم في بداية طريقهم، واستمع إلى أعمالهم الأولى في أجواء المقهى.

وشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ35 التي اختتمت 20 الجاري، ندوة خاصة للاحتفاء بصدور النسخة الإنجليزية من الكتاب، تحدثت فيها مؤلفة الكتاب ميسون صقر القاسمي، وصاحب مقهى ريش أندرو ميشيل عبد الملاك، وأدارتها ليال الرستم.