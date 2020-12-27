مدرب حتا: من الصعب إيقاف هجوم الشارقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب حتا، الصربي فلاديمير، أنه توقع صعوبة مباراة الشارقة قبل انطلاقها، مشيراً إلى أن هجوم الشارقة ولاعبيه الأجانب من الصعب إيقافهم، لكن هذا لا يعني أن حتا لم يكن جيداً في المباراة، وأشار إلى أن حتا إذا نجح في تقديم المستوى نفسه في ما تبقى من مباريات، وخلال الدور الثاني، فسيكون هناك شكل آخر للفريق.

وكان الشارقة قد فاز على حتا بصعوبة بنتيجة 3-2، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، في مباراة كان فيها حتا طرفاً صعباً، خصوصاً في الشوط الأول.

وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «فريق حتا يتطور بشكل ملحوظ، المدافع راشد سالم من اللاعبين المميزين، وسيكون له دور كبير في بطولة الدوري إذا حافظ على مستواه، ولو نجحنا في الحفاظ على الأداء نفسه في الدور الثاني فلن يهبط الفريق وسيكون له شكل آخر، بالتأكيد نعاني الإصابات والغيابات، لكن مع الوقت ستكتمل جاهزية بقية اللاعبين».

من جانبه، اتفق حارس حتا، أحمد ديدا، مع مدربه الصربي فلاديمير، وقال في تصريح صحافي إن أجانب الشارقة علامة فارقة في الفريق، وهم سر الانتصارات، وأضاف: «مستوى حتا في تصاعد مستمر، ونجحنا في إحراج فريق الشارقة، وكنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية، لكن يبقى اللاعبون الأجانب علامة فارقة في الفريق المتصدر، فهم قادرون على حسم المباريات المقبلة».

أما لاعب الشارقة البرازيلي إيغور، فأكد أن مباريات دوري الخليج العربي هذا الموسم في غاية الصعوبة، وكل فريق يبحث عن الانتصارات، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى ترتيب أي فريق في جدول دوري الخليج العربي.

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