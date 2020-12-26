«الجبهة اليسرى» للظفرة مصدر قلق لـ «العميد»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل اليوم فريق الظفرة في الساعة السادسة مساء ضيفه النصر، ضمن الجولة الـ11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم. وتشكل الجبهة اليسرى، التي هي مصدر خطورة الظفرة، والسبب في معظم أهدافه، مصدر قلق حقيقي لفريق النصر، الباحث بشدة عن الفوز للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد الخسارة الأخيرة من العين.

ويدرك الظفرة أيضاً، والذي يمتلك في رصيده 15 نقطة، أن الطريق نحو النقاط الثلاث لن يكون سهلاً، وأن عليه الحد من قوة النصر الهجومية، وتفعيل الجبهة اليسرى التي ينشط فيها الأردني ياسين البخيت، المعروف بسرعته، وكونه أبرز مفاتيح اللعب، إلى جانب استغلال عودة المتألق سهيل المنصوري. ولم يخف مدرب الظفرة، فليسوفيتش، في المؤتمر الصحافي قلقه أيضاً من الصعوبة التي تشكلها المباراة أمام فريق متمرس مثل النصر، خصوصاً من عناصره الهجومية المميزة. ويمتلك النصر 20 نقطة، وبات مطالباً بشدة بتحقيق الفوز حتى يظل قريباً من المنافسة.

ويمتلك النصر العناصر المميزة القادرة على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، بعد الخسارة الأخيرة من العين في الجولة الماضية.

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